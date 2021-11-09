Столичные троллейбусы и трамваи изменят маршрут из-за ремонта
Столичные троллейбусы изменят маршрут из-за ремонта. Фото: Борис Корпусенко
В ночь на 10 ноября изменят маршрут ночные троллейбусы № 91Н, в связи с ремонтом контактной сети троллейбуса по ул. Саксаганского.
С 00:30 час. к 03:30 час. движение троллейбусов будет организовано от ул. Милославской до ст. м. «Лыбидская».
Также, изменят маршруты троллейбусы № 92Н, 93Н, 94Н.
«Ремонтируем контактную сеть троллейбуса по просп. Победы, в районе Воздухофлотского путепровода»,— комментируют в Киевпасстрансе.
С 00:30 до 04:00 движение троллейбусов будет организовано:
- маршрут №92Н от просп. Свободы до площади Валерия Марченко по действующему маршруту, далее — ул. Стеценко — ул. Академика Щусева — ул. Ю. Ильенко— ул. Сечевых Стрельцов — ул. В. Черновола — просп. Воздухофлотский, далее по действующему маршруту;
- маршруты №№ 93Н, 94Н соответственно от ул. Чернобыльской и просп. Леся Курбаса к просп. Победы по действующим маршрутам, далее — ул. Д. Щербаковского — ул. Стеценко — ул. Академика Щусева — ул. Ю. Ильенко — ул. Сечевых Стрельцов — ул. В. Черновола — просп. Воздухофлотский — ул. И. Огиенко — железнодорожный вокзал «Южный».
В ночь на 10 ноября изменят маршрут и трамваи № 14, из-за ремонта трамвайных путей по улице Кирилловской. С 01:10 до 05:25 движение трамваев по улице Кирилловской (заезд в депо) будет закрыто.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
- < li>от Контрактовой площади: 22:30, 22:45;
- от проспекта Отрадный: 23:46, 23:54.
О 05:25 движение трамваев будет восстановлен по собственному маршруту
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»