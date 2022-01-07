Столичные троллейбусы будут курсировать по другому маршруту

magictr | 07.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Столичные троллейбусы будут курсировать по  ></p> <p>Столичные троллейбусы будут курсировать по другому маршруту. Фото: Бориса Корпусенко </p> <p>В ночь против 8, 9 и 10 января изменят маршрут троллейбусы № 93Н, из-за ремонта контактной сети по ул. Чернобыльской — ул. Ирпенской.</p> <p>С 00:30 час. к 05:30 час. троллейбусы № 93Н, будут курсировать по другому маршруту.</p> <p><strong>Движение троллейбусов будет организовано:</strong></p> <p>Ст. м. «Площадь Льва Толстого» — ул. Льва Толстого — ул. Владимирская — бульв. Тараса Шевченко — просп. Победы (до просп. Академика Палладина).</p> <p><strong>Также, в ночь на 10 января изменят маршрут троллейбусы № 92Н.</strong></p> <p>«<i>Ремонтируем контактную сеть троллейбуса по проспекту Свободы</i>»,— комментируют в Киевпасстрансе.</p> <p><strong>С 01:00 до 04:00 движение троллейбусов будет организовано:</strong></p> <p>« Международный аэропорт „Киев“ (Жуляны)» до просп. Правды по действующей трассе, далее — просп. Правды к ул. Я. Ивашкевича – просп. Правды — ул. И. Выговского далее по действующей трассе.</p> <p>В 04:00 движение троллейбусов будет восстановлено по собственному маршруту.</p> <p><strong>Виктория ГРЕБЕНЬ</strong>, «Вечерний Киев»</></p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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