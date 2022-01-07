Столичные троллейбусы будут курсировать по другому маршруту magictr | 07.01.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи Полиция задержала подозреваемого, который насмерть сбил женщину в Конча-Заспе Комментариев нет | Янв 6, 2018 В Киево-Святошинском районе смертельное ДТП: пассажир погиб, водитель в реанимации Комментариев нет | Май 24, 2018 Бывший председатель Киево-Святошинского райсовета решил почтить 72-ю бригаду Комментариев нет | Мар 27, 2018 В МИНЗДРАВЕ заговорили об опасности вспышки дифтерии и столбняка Комментариев нет | Янв 23, 2018 Об авторе magictr