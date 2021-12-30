Столичные троллейбусы № 92Н и 93Н изменят маршрут
Столичные троллейбусы будут курсировать временно по другим улицам. Фото из архива «Вечернего Киева»
В ночь с 30 на 31 декабря изменят маршрут троллейбусы № 92Н из-за ремонта контактной сети троллейбуса по проспекту Правды— ул. И. Выговского.
С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:
«Международный аэропорт „Киев“ (Жуляны)» — до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.
В 05:20 движение троллейбусов будет восстановлено по собственному маршруту.
«С 00:30 час. к 05:30 час. будет изменено движение троллейбусов маршрута № 93Н», -комментируют в Киевпастранс.
Движение троллейбусов будет организовано:
Ст. м. «Площадь Льва Толстого» — ул. Льва Толстого — ул. Владимирская — бульв. Тараса Шевченко — просп. Победы (к просп. Академика Палладина).
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»