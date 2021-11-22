Столичные трамваи изменят маршрут
Столичные трамваи изменят маршрут из-за ремонта. Фото: Борис Корпусенко
Из-за ремонта пути по улице Привокзальной, в ночь на 23 ноября будет сокращен режим работы трамваев маршрутов № 8-К, 29-К.
«С 00:10 до 05:00 движение трамваев по улице Привокзальной будет закрыто», -комментируют в Киевпасстрансе.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
< strong>маршрут № 8-К:
— от улицы Павла Усенко (Дарницкое ТРЕД): 22:38, 22:48;
— от ст. м. «Позняки»: 23:18, 23:30;
маршрут № 29-К:
— от улицы Павла Усенко (Дарницкое ТРЕД) : 22:35, 23:05;
— от ст. м. «Бориспольская»: 23:16, 23:43.
В 05:00 движение будет восстановлено по графику.
Также, в ночь на 23 ноября будет сокращен режим работы трамваев маршрута № 14, из-за ремонта трамвайных путей по улице Кирилловской.
С 01:10 до 05:25 движение трамваев по улице Кирилловской (заезд в депо) будет закрыто.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
— от Контрактовой площади: 22:30, 22:45;
— от проспекта Отрадный: 23:46, 23:54 .
В 05:25 движение трамваев будет восстановлено по собственному маршруту.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»