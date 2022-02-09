Столичные трамваи и троллейбусы изменят маршрут

magictr | 09.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Столичные трамваи и троллейбусы изменений ></p> <p>Столичные трамваи и троллейбусы изменят маршрут. Фото: Борис Корпусенко </p> <p>В ночь на 10 февраля изменят маршрут трамваи № 28.</p> <p>Ремонтируем трамвайные пути по ул. А. Дашкевича — ул. М. Кибальчича. С 00:20 до 04:50 движение трамваев по ул. А. Дашкевич будет закрыт</i>»,— говорится в сообщении Киевпасстранса.</p> <p style=Движение трамваев будет организовано до бульв. Перова:

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

— от ул. Милославская: 23:08, 23:23;

— от ул. Милославская к ст. г. «Черниговская»: 23:44, 23:55;

от ст. м. «Лесная»: 22:55, 23:10.

В 04:50 движение трамваев будет восстановлено по собственным маршрутам.

Также, в ночь на 10 февраля будет изменен маршрут троллейбусов № 92Н, через ремонт контактной сети троллейбуса по просп. Правды — ул. И. Выговского.

С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:

«Международный аэропорт „Киев“ (Жуляны)» — до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.

В 05:20 движение троллейбусов будет восстановлено по собственному маршруту.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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