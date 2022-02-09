Столичные трамваи и троллейбусы изменят маршрут
Движение трамваев будет организовано до бульв. Перова:
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
— от ул. Милославская: 23:08, 23:23;
— от ул. Милославская к ст. г. «Черниговская»: 23:44, 23:55;
от ст. м. «Лесная»: 22:55, 23:10.
В 04:50 движение трамваев будет восстановлено по собственным маршрутам.
Также, в ночь на 10 февраля будет изменен маршрут троллейбусов № 92Н, через ремонт контактной сети троллейбуса по просп. Правды — ул. И. Выговского.
С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:
«Международный аэропорт „Киев“ (Жуляны)» — до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.
В 05:20 движение троллейбусов будет восстановлено по собственному маршруту.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»