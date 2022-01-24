Столичные трамваи и троллейбусы изменят график работы

magictr | 24.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Столичные трамваи и троллейбусы работы

Столичные трамваи изменят график работы. Фото из архива «Вечернего Киева»

В ночь против 25 января трамваи маршрутов №1 и №3 будут курсировать по сокращенному режиму.

«Ремонтируем контактную сеть трамвая по улице Покатила — бульвару Кольцова. С 00:30 до 05:00 движение трамваев по ул. Покатила — бульв. Кольцова будет закрыта»,— говорится в сообщении Киевпасстранс.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

Маршрут № 1:

— от ст. «Старовокзальная»: 23:49, 00:01;

— от «Михайловская Борщаговка»: 23:10, 23:21.

Маршрут № 3:

— от ст. «Старовокзакльная»: 23:32, 23:44;

— от ст. «Ромена Роллана»: 23:04, 23:16.

В 05:00 движение будет восстановлено по графику.

С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:

«Международный аэропорт „Киев“ (Жуляны)» — до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.

В 05:20 движение троллейбусов будет восстановлено по собственному маршруту.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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