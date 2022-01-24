Столичные трамваи и троллейбусы изменят график работы
Столичные трамваи изменят график работы. Фото из архива «Вечернего Киева»
В ночь против 25 января трамваи маршрутов №1 и №3 будут курсировать по сокращенному режиму.
«Ремонтируем контактную сеть трамвая по улице Покатила — бульвару Кольцова. С 00:30 до 05:00 движение трамваев по ул. Покатила — бульв. Кольцова будет закрыта»,— говорится в сообщении Киевпасстранс.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
Маршрут № 1:
— от ст. «Старовокзальная»: 23:49, 00:01;
— от «Михайловская Борщаговка»: 23:10, 23:21.
Маршрут № 3:
— от ст. «Старовокзакльная»: 23:32, 23:44;
— от ст. «Ромена Роллана»: 23:04, 23:16.
В 05:00 движение будет восстановлено по графику.
С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:
«Международный аэропорт „Киев“ (Жуляны)» — до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.
В 05:20 движение троллейбусов будет восстановлено по собственному маршруту.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»