Столичные трамваи и троллейбусы будут курсировать по другому графику
Столичные трамваи и троллейбусы будут курсировать по другому графику. Фото из архива «Вечернего Киева»
В ночь на 17 декабря будет изменен маршрут трамваев № 29К, 14 и троллейбусов № 93-Н, 94-Н.
Трамваи № 29К будут курсировать по другому маршруту через ремонт трамвайных путей по ул. Ташкентской.
«С 23:00 до 05:00 движение трамваев по ул. Ташкентской будет закрыто»,— комментируют в сообщении Киевпасстранс.
Движение трамваев маршрута № 29К будет временно организовано:
«Дарницкое ТРЕД — ст. . м. «Позняки».
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
—от Дарницкого ТРЕД: 21:57, 22:14;
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— от ст. м. «Бориспольская»: 22:35, 22:50.
В 05:00 движение трамваев будет восстановлено по собственному маршруту.
Также, будет сокращен режим работы трамваев маршрута № 14 из-за ремонта трамвайных путей по улице Глубочицкой. С 01:00 до 05:00 движение трамваев по улице Глубочицкой будет закрыто.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
Маршрут № 14 :
— от Контрактовой площади: 22:45, 23:00;
— от проспекта Отрадный: 23:54, 00:01.
< В 05:00 движение трамваев будет восстановлено по собственным маршрутам. Проводятся аварийно-восстановительные работы на инженерной сети по бульвару Тараса Шевченко. На период выполнения работ движение троллейбусов по бульвару Тараса Шевченко на участке от ул. Леонтович к Бессарабской площади будет закрыт», — говорится в сообщении.
Движение троллейбусов маршрутов № 93-Н, 94-Н будет организовано соответственно от ул. Чернобыльской и просп. Леся Курбаса к ул. Леонтовича.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»