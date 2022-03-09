Столичные спасатели встречают мирное население Киевщины

magictr | 09.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Столичные спасатели встречают мирное население Киев /></p> <p>Столичный спасательный общается пострадавшими. Фото: ГСЧС </p> <p>В Киев автобусами привезли гражданских людей из Бучанского района.</p> <p>Сегодня, 9 марта, в Киев прибывают автобусы с эвакуированными жителями Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня и Бородянки. Именно эти территории Киевщины сейчас больше всего пострадали от российских военных действий.</p> <p>Люди много дней не могли покинуть свои помещения из-за бомбардировок и обстрелов, однако наконец-то им удалось это сделать через организованный «зеленый коридор».</p> <p>Киевские спасатели встречают целые семьи и единичных людей на железнодорожном вокзале. Специалисты оказывают пострадавшим необходимую психологическую и медицинскую помощь и выясняют в каких направлениях и планируют эвакуироваться в дальнейшем.</p> <p>Кроме того, для этих людей на вокзале организовано питание.</p> <p>«Мы делаем все возможное, чтобы как можно больше людей получили помощь, в которой граждане так сильно нуждались»,— говорят в ГСЧС Киева.</p> <p><img class=Волонтеры Красного креста оказывают медицинскую помощь. Фото: ДСНС население Киевщины» />

Киевские спасатели предлагают еду пострадавшим. Фото: ГСЧС

Отметим, что для эвакуации населения привлекли специалистов не только ГСЧС, но и экстренной медицинской помощи, Национальной полиции и волонтеров Красного Креста Украины.

Сегодня до 21:00 на Киевщине активно будут эвакуировать население. Утром россия согласила организовать гражданским «зеленый коридор» и обещала прекратить огонь. Однако кафиры в очередной раз не сдержали своих обещаний и заблокировали полсотни автобусов с людьми в Стоянке, что на Киевщине. Даша Гришина, «Вечерний Киев» >

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