Столичные спасатели встречают мирное население Киевщины
09.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Волонтеры Красного креста оказывают медицинскую помощь. Фото: ДСНС население Киевщины» />
Киевские спасатели предлагают еду пострадавшим. Фото: ГСЧС
Отметим, что для эвакуации населения привлекли специалистов не только ГСЧС, но и экстренной медицинской помощи, Национальной полиции и волонтеров Красного Креста Украины.
Сегодня до 21:00 на Киевщине активно будут эвакуировать население. Утром россия согласила организовать гражданским «зеленый коридор» и обещала прекратить огонь. Однако кафиры в очередной раз не сдержали своих обещаний и заблокировали полсотни автобусов с людьми в Стоянке, что на Киевщине. Даша Гришина, «Вечерний Киев» >