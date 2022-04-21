Столичные спасатели проводят инструктаж по безопасности в храмах накануне Пасхи: фото
Священнослужителям объяснили правила пожарной безопасности. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве
Священнослужителям объяснили правила пожарной безопасности и как пользоваться первичными средствами пожаротушения.
До Пасхи, самого главного религиозного праздника для всех христиан, остались считанные дни. А для киевских спасателей самое важное — убедиться в том, что все культовые сооружения (церкви и храмы) под надежной противопожарной защитой. Ведь этот праздник, как правило, связан с скоплением большого количества людей и массовым использованием ими открытого огня, в частности, свечей. Именно поэтому, спасатели проводят беседы со священнослужителями, инструктируют их и обучают пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Священнослужителям объяснили правила пожарной безопасности. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве
Священнослужителям объяснили, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве
Священнослужителям объяснили правила пожарной безопасности. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве
Священнослужителям объяснили правила пожарной безопасности. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве. foto-b930d9b.jpg» alt=»Столичные спасатели проводят инструктаж по безопасности в храмах накануне Пасхи: фото» />
Священнослужителям объяснили правила пожарной безопасности. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве
Сегодня эту работу проводили спасатели Печерского, Соломенского, Голосеевского, Дарницкого, Шевченковского, Деснянского и Подольского районов столицы.
Всем священникам, с которыми проводились беседы, вручались памятки с основными правилами пожарной безопасности. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве. foto-21645da.jpg» alt=»Столичные спасатели проводят инструктаж по безопасности в храмах накануне Пасхи: фото» />
Всем священникам, с которыми проводились беседы, вручались памятки с основными правилами пожарной безопасности. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве. foto-425138d.jpg» alt=»Столичные спасатели проводят инструктаж по безопасности в храмах накануне Пасхи: фото» />
Спасатели объяснили правила пожарной безопасности. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве
Спасатели объяснили правила пожарной безопасности. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве
Спасатели объяснили правила пожарной безопасности. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве
Спасатели объяснили правила пожарной безопасности. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве
Всем священникам, с которыми проводились беседы, вручались памятки с основными правилами пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать для предотвращения возникновения возгораний.
Киевлян призывают быть крайне осторожными при использовании открытого огня и не забывать правила безопасности и поведения в местах с массовым пребыванием людей. Также необходимо соблюдать ограничения военного положения, в частности правил комендантского часа — это важно для безопасности. В это воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда величают Воскресение Иисуса Христа. Киевлянам советуют праздновать Пасху онлайн: расписание трансляций богослужений в столичных храмах. Смотреть Пасхальные богослужения и не рисковать жизнью из-за большой вероятности ракетных обстрелов храмов и соборов, где будут скопления верующих,— такую рекомендацию высказали и в Нацгвардии Украины.
Мария КАТА »