Столичные спасатели освободили женщину от домашнего тирана
Спасатели деблокируют дверь. Фото КАРС
В Подольском районе столичные спасатели взломали дверь, чтобы спасти женщину от домашнего тирана.
Женщина, спасаясь от побоев сожителя, закрылась в комнате и позвонила своей матери, а та вызвала полицию. Чтобы попасть в квартиру, полицейские вызвали помощь спасателей КАРС «Киевской службы спасения».
Мужчину задержала полиция
У Карс рассказали, что вызов в оперативный дежурный Службы поступил от Полиции Киева вчера о 21:15, шла речь о предоставлении помощи с деблокирования дверей в на переулке Межевом, в Подольском районе столицы. На место вызова оперативно выехали спасатели «Киевской службы спасения».
Спасатели Службы деблокировали входную дверь с помощью спецтехники. Это позволило полиции задержать обидчика и сохранить здоровье и жизнь пострадавшей.
Выяснилось также, что сожитель женщины имеет наркотическую зависимость и ранее привлекался к уголовной ответственности.
Всего для деблокирования было привлечено 4 спасателей и 1 единица техники.