Столичные спасатели напомнили об опасности зимней рыбалки
Предупреждение об опасности. Фото: ГУ ДСНС в г.Киеве
В фильме «Трагедия, избежать которой может каждый» нет интервью и советов, а только эмоциональные кадры.
Творческий замысел совместно реализовали специалисты отдела связей с общественностью и Специализированной аварийной спасательно-водолазной службы (САРВС) КП «Плесо». Цель двухминутного фильма — убедить зрителя не подвергать свою жизнь неоправданному риску.
«Вероятность возникновения многих чрезвычайных ситуаций невозможно полностью устранить. Существуют только способы свести риски к минимуму. Основная идея видео основывается на том, что в отличие от многих опасностей, несчастного случая на кризисе можно сознательно и гарантированно избежать», — объясняют в КП «Плесо». И добавляют, что необходимо соблюдая только одно простое — не выходить на лед. И тогда водолазам не придется нырять под лед.
Современные климатические условия с кратковременными периодами морозной погоды не позволяют быть уверенными в достаточной прочности льда на водоемах.
Тем более, что даже за последние дни в Киеве произошло несколько резонансных случаев.
На озере Тельбин провалилась под лед женщина, катавшаяся на коньках— ее . Специалисты КП «Плесо» напоминают, что катание на коньках допускается при толщине льда на водных объектах не менее 12 см. Для массового катания безопасной считается толщина не менее 25 сантиметров в день. , 3 января, было два вызова. Одному мужчине не удалось помочь. Водолазы искали тело человека в бреши льда на расстоянии 80 м от берега. А другой рыбак оказался на льдине отрезанный от берега на расстоянии 300 метров. Ему повезло, спасатели вывели мужчину безопасным путем к берегу.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»