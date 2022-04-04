Столичные спасатели и коммунальщики обсудили сотрудничество во время пожароопасного периода
КГГА и ГУ ГСЧС будут сотрудничать в обеспечении пожарной безопасности в лесопарковых зонах.Фото: ГСЧС
Сегодня, под председательством заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева и начальника Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Андрея Ватолина состоялось совещание о готовности сил и средств к пожароопасному периоду.
На совещание были также приглашены председатели районных в Киеве государственных администрации и руководителей лесопарковых хозяйств. Об этом сообщили в ГУ ДСНС Украины в Киеве.
«На сегодняшний день, в условиях военной агрессии, которую ведет на территории нашего государства российская федерация, вопрос обеспечения пожарной безопасности в лесопарковых зонах стоит очень остро», — отметил Андрей Ватолин. Именно поэтому необходимо взаимодействие коммунальных предприятий и столичных спасателей относительно отработки порядка действий при ликвидации пожаров на территории лесопарковых хозяйств города, в условиях сегодняшнего дня.
Кроме того, были обсуждены вопросы надлежащего взаимодействия всех служб при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с попаданием снарядов в здании, наличие или необходимость создания бригад волонтеров в районах, которые могут привлекаться для разбора завалов и взаимодействия с ними.
< В связи с тем, что с каждым днем температурные показатели воздуха идут вверх, а количество загораний травяного настила и мусора на открытых территориях, в лесопарковых зонах города, увеличивается, вопросы взаимодействия всех служб удивительно важным.
«Все мы знаем, что основной причиной возникновения пожаров в экосистемах является человеческий фактор, поэтому, имеем огромную надежду, что в это время, когда в нашей стране продолжается война, с сознанием у каждого украинца все в порядке и пожар в нашей стране вследствие умышленных поджогов или неосторожного обращения с огнем станет гораздо меньше», — отмечают спасатели.
Только приложив совместные усилия, наладив тесное взаимодействие при ликвидации по Так же в лесопарковых зонах, можно максимально сделать невозможным распространение огня на большие площади, что позволит предотвратить огонь нанести невероятный ущерб как городу, так и флоре, и фауне, так и жизни и здоровью людей.