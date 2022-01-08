Столичные спасатели достали из ледяной воды пьяного новолуния
Спасенный парень вел себя агрессивно. Фото: КАРС
Удивительного новолуния, слонявшегося 7 января берегом Днепра, заметили спасатели Киевской службы спасения КАРС, которые находились на наблюдательном посту.
Он ходил сначала по пляжу и по льду на мелко. Затем уверенно двинулся тонким льдом к промоине в 200-250 метрах от берега. На обращение спасателей через мегафон не реагировал.
К молодому человеку направили судно на воздушной подушке и вовремя — он провалился в промоину. Спасатели быстро достали его из воды и доставили на аварийно-спасательную водолазную станцию. -vodi-pjanogo-molodika-bd6d7fa.jpg» alt=»Столичные спасатели достали из ледяной воды пьяного молодого человека» />
Новолуние госпитализировали в больницу
Парень был перевозбужден, вел себя агрессивно, мел и отказывался от какой-либо помощи. Спасатели вызвали полицию и бригаду медиков, которые и увезли неадекватного юношу в больницу.
Между тем под Киевом продолжаются поиски 64-летнего киевлянина Сергея Дубаса, пропавшего в заливе Днепра в селе Осещина. Муж поехал на рыбалку еще 1 января.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»