Столичные правоохранители разоблачили двух подруг, снимавших порно с участием детей
Сообщницам из Николаевщины грозит до 15 лет заключения. Фото: столичная прокуратура
Женщина вместе с 17-летней подругой снимала сексуальные сцены для извращенцев с участием собственных детей.
Они сами придумывали сценарии и заставляли играть в порнофильмах двух малолетних девушек девяти и 11 лет. Видео и фото распространяли в Интернете за деньги. На детскую порнографию в сети обратили внимание правоохранители Австралии, которые предположили, что она создана в Украине, и сообщили об этом киевской киберполиции.
«Столичные правоохранители установили, что контент идет из Николаевской области. Впоследствии вышли на 30-летнюю местную жительницу и ее несовершеннолетнюю 17-летнюю сообщницу»,— рассказала «Вечернему Киеву» глава Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
Фото из дома 30-летней подозреваемой из города Вознесенск
За изготовление, сбыт и распространение порнографии при участии детей подругам грозит от девяти до 5 лет заключения. Сейчас женщине и ее несовершеннолетней сообщнице сообщили о подозрении и готовят ходатайство в суд по избранию мер.
Кстати, поскольку изготовление и сбыт детской порнографии является особенно тяжким преступлением, то 17-летней девушке не избежать наказания, но суд может дать не более 10 лет тюрьмы. При этом суд учтет условия жизни несовершеннолетней, уровень развития, воспитания и влияние взрослых.
Порностудия по-украински< Разоблачение преступной деятельности осуществлялось прокурорами совместно с Соломенским управлением полиции при оперативном сопровождении Департамента киберполиции.
На прошлой неделе правоохранители задержали порнодельцев из Кировоградской области. Женщина вместе со своим сожителем снимала интимные ролики при участии собственных детей-подростков. Информация о том, что из Украины идет контент с детской порнографией, также поступила киевским правоохранителям от австралийских коллег.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»