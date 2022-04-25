Столичные пиротехники продолжают работать над разминированием территории в Пуще-Водице
Работают по 8 часов в сотрудничестве с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования ГСЧС Украины
Столичные пиротехники продолжают работать над разминированием территории в Пуще-Водице. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.
Спасатели почти ежедневно выезжают на разминирование окрестностей столицы и Киевскую область.
«Пиротехники КАРС „Киевской службы спасения“ продолжают работать над разминированием территории в Пуще-Водице. Работают по 8 часов в сотрудничестве с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования ГСЧС Украины»,— написал Кличко.
По словам мэра Киева, на прошлой неделе столичные пиротехники совершили 6 выездов в пригород Киева. Всего именно на разминирование пиротехнические подразделения КАРС выезжали 12 раз, обнаружили более 20 взрывоопасных предметов.
«Еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожны! Посещать места отдыха в лесопарковых зонах пока еще рано. Поскольку на окраинах столицы и в ее пригородах еще продолжаются работы по разминированию. А леса запрещено посещать на весь период действия военного положения. Специалисты предупреждают, если вы где-то натолкнулись на подозрительный предмет, не трогайте его, не пытайтесь разобрать или переместить. И немедленно сообщите об опасной находке Службу спасения по номеру телефона 101»,— подчеркнул Виталий Кличко.
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полномасштабного российского вторжения для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий оперативные подразделения КАРС «Киевская служба спасения» совершили 264 выезда.
Наталья МАРКИВ, «Вечерний Киев»