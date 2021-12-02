Столичные перевозчики принимают условия города по комфортным маршруткам для пассажиров
Некомфортные маршрутки заменят современным транспортом. Фото из архива «Вечернего Киева»
В Киеве еще одна компания после долгих споров согласилась выполнять новые требования города и перевозить пассажиров в комфортабельном транспорте вместо старых маршруток.
Компания «Универсал Транс», ранее вместе с группой других перевозчиков отказывалась принимать новые стандарты перевозок, подписала дополнительные соглашения с городом по всем своим маршрутам.
Константин Усов
По словам заместителя главы КГГА Константина Усова, к тому «Универсал Транс» пытался запретить мэрии Киева проверять свои 248 транспортных средств , но проиграл в апелляционном суде.
В настоящее время новые стандарты перевозок в городе приняты большинством перевозчиков. Усов говорит, что другие, если они хотят продолжать работу, должны измениться. Другого варианта у них нет. Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что новые стандарты — едины для всех, и не является предметом торга. Константин Усов подчеркнул, что город настаивает на выполнении правил, о которых объявили в июне, не смотря на суд исков или зооперформансов из баранов, жирафов, или даже медведей гризли. Он также заверил, что мэрия проследит, чтобы баранов, которых полиция изъяла вчера во время акции протеста под мэрией и передала в столичный зоопарк, там хорошо кормили и ухаживали.
Ранее Константин Усов заявлял, что мэрия готова пройти все этапы борьбы за то, чтобы вернуть доверие киевлян к общественному транспорту. Город намерен избавиться от разбитых ржавых маршруток. Поэтому у недобросовестных перевозчиков сейчас есть только два выхода: принять новые цивилизованные правила перевозки киевлян, вывести на дороги столицы комфортный современный транспорт или исчезнуть с улиц города навсегда. , «Вечерний Киев»