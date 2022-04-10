Столичные пекари готовят к Пасхе вкусную выпечку
Незыблемые традиции при любых обстоятельствах. Иллюстрация Киевхлеб
В столице началась подготовка к Пасхе. В этом году киевлянам предложат ассортимент пасхальной выпечки по лучшим рецептам Киевхлеба.
Технологи Киевхлеба готовят пасхальный ассортимент 2022. В этом году будет 4 позиции:
Кекс «Праздничный пасхальный» 300г и 450г,
Кекс «Владимирский» 600г иКекс «Пасха сырная» — дрожжевая кулич, изготавливаемая из натурального украинского сыра с добавлением изюма. А после выпечки посыпается сахарной пудрой.
Дата православной Пасхи в 2022 году приходится на 24 апреля. Считается, что это ранняя Пасха. Как и всегда, праздник выпадает на воскресенье.
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