Столичные патрульные задержали мужчину, который пытался убить сожительницу

magictr | 17.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Столичные патрульные задержали мужчину, который пытался убить сожительницу

Столичные патрульные задержали мужчину, который пытался убить сожительницу. Фото: прессслужба Патрульной полиции Киева

Мужчина едва не зарезал бедную женщину.

Вчера, 16 января, в правоохранителей поступил вызов на улицу Алексеевскую. Заявительница сообщила, что ее сожитель из-за ревности несколько раз ударил ее ножом в животе. и задержали обидчика. Злоумышленником оказался 55-летний мужчина, который, кстати, своей вины не возражал.

Женщину госпитализировали в больницу, сейчас она находится под наблюдением медиков.

< Фигуранту инкриминируют наказание по статье — покушение на умышленное убийство. Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что столичные спасатели освободили женщину от домашнего тирана. Женщина, спасаясь от побоев сожителя, закрылась в комнате и позвонила своей матери, а она вызвала полицию. Чтобы попасть в квартиру, полицейские вызвали помощь спасателей КАРС «Киевской службы спасения».

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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