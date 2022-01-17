Столичные патрульные задержали мужчину, который пытался убить сожительницу
Столичные патрульные задержали мужчину, который пытался убить сожительницу. Фото: прессслужба Патрульной полиции Киева
Мужчина едва не зарезал бедную женщину.
Вчера, 16 января, в правоохранителей поступил вызов на улицу Алексеевскую. Заявительница сообщила, что ее сожитель из-за ревности несколько раз ударил ее ножом в животе. и задержали обидчика. Злоумышленником оказался 55-летний мужчина, который, кстати, своей вины не возражал.
Женщину госпитализировали в больницу, сейчас она находится под наблюдением медиков.
< Фигуранту инкриминируют наказание по статье — покушение на умышленное убийство. Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что столичные спасатели освободили женщину от домашнего тирана. Женщина, спасаясь от побоев сожителя, закрылась в комнате и позвонила своей матери, а она вызвала полицию. Чтобы попасть в квартиру, полицейские вызвали помощь спасателей КАРС «Киевской службы спасения».
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»