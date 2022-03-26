Столичные патрульные задержали мужчину, который хоронил арсенал наркотических веществ в гараже
У мужчины нашли пакеты с порошком и таблетки. Фото: Патрульная полиция Киева
На улице Героев Севастополя патрульные обратили внимание на подозрительного мужчину, который что-то искал и фотографировал у опоры. Такое поведение показалось полицейским странным, поэтому охранники порядка решили проверить гражданина.
Во время поверхностной проверки мужчина предоставил патрульным два мобильных телефона, где были фото и координаты мест разложения наркотических средств, переписка по приобретению наркотиков.
Кроме того, у мужчины обнаружили пакет с порошкообразным веществом, которое, по его словам, является наркотическим.
Муж вел себя подозрительно. Фото: Патрульная полиция Киева. alt=»Столичные патрульные задержали мужчину, который прятал арсенал наркотических веществ в гараже» />
Мужчина вел себя подозрительно. Фото: Патрульная полиция Киева
В разговоре с задержанным патрульные пришли к выводу, что и в его доме могут храниться наркотические вещества. Поэтому инспекторы вызвали коллег из сектора криминальной полиции ГУНП и отправились по месту жительства мужчины.
В гараже обнаружили пакеты с порошком и таблетки. Фото: Патрульная полиция Киева. alt=»Столичные патрульные задержали мужчину, который прятал арсенал наркотических веществ в гараже» />
В гараже обнаружили пакеты с порошком и таблетки. Фото: Патрульная полиция Киева
В гараже дома задержанного полицейские обнаружили несколько пакетов с порошкообразным веществом белого цвета и 65 таблеток вероятно наркотического происхождения, электронные весы и два предмета, похожие на гранаты без запалов.
Инспекторы вызова место следственно-оперативную группу для извлечения выявленных веществ и предоставления правовой квалификации действиям задержанного.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»