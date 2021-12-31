Столичные патрульные помешали воришке сделать себе подарок
Поймали вора благодаря неравнодушному киевлянину. Фото из открытых источников
Муж вынес из магазина три портативных колонки и радиоприемник, но его встретили патрульные.
А поймали вора благодаря неравнодушному киевлянину. Он позвонил на линию 102 и рассказал, что узнал в магазине мужчины, который несколько дней назад украл товар с полки. Инспекторы, прибывшие на вызов, подошли к вору, когда тот уже прошел мимо кассы. У 29-летнего мужчины нашли целый музыкальный набор, сворованный из магазина. podarunok-dc6d623.jpg» alt=»Столичные патрульные помешали воришке сделать себе подарок» />
Задержанный мужчина находился в розыске
Своей вине вор не возражал и объяснил, что украл радиоприемник с Кроме того, проверив мужчину по полицейским базам, инспекторы установили, что он находится в розыске за совершение подобных преступлений. Патрульные задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
На днях инспекторы разыскали и задержали молодых людей, которые ограбили подвыпившего мужчину и вытолкали его из машины возле станции метро «Гидропарк». /p>
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»