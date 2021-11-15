Столичные патрульные поймали вора с мешком номеров от авто
Муж среди бела дня снял 13 номерных знаков с разных машин.
Кража автономеров задержали на улице Бондарской в Подольском районе. Полицию вызвал местный житель, который сообщил, что какой-то мужчина пытается снять с него автомобильный номерной знак. Когда на место вызова прибыл экипаж патрульных, автолюбитель указал на вора, который крутился неподалеку.
Инспекторы остановили похитителя номеров. Мужчина имел при себе пакет с 13 номерными знаками от разных транспортных средств. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Подольского управления полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления правовой квалификации действиям 37-летнего киевлянина.
Отметим, что обычно номерные знаки воруют мошенники, которые затем требуют деньги за их возвращение. Впрочем, задержанный уверяет, что собирался порезать номерные знаки, а затем сдать их на металлолом. Как бы там ни было, но мужчине все равно грозит уголовная ответственность по статье «Кража».
За украденные номера вор может состояться штрафом в 17 тысяч гривен или общественными работами. Правда, для воров, ранее судимых за имущественные преступления, предусмотрена более суровая ответственность. Например, недавно Оболонский райсуд отправил за решетку на один год и шесть месяцев мужчину, который украл с полки гипермаркета 120 пачек жевательных резинок. Ведь в своем «активе» он уже имел судимости за имущественные преступления.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»