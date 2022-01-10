Столичные муниципалы помогли медикам унять семерых «волхвов»
Пациенты вели себя агрессивно. Фото: Муниципальная охрана
Некоторые люди так отмечали Рождество Христово, что не только попали в больницу, но и бросались на медиков.
В течение 7 января сотрудники Муниципальной охраны, которые охраняют Киевскую больницу скорой помощи , 3, помогли унять семи буйных пациентов.
Шестерых доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения, еще один находился под действием наркотиков. Пациенты вели себя агрессивно, препятствовали оказанию им медицинской помощи и могли причинить вред себе и персоналу. -medikam-vgamuvati-simoh-volhviv-b78c8aa.jpg» alt=»Столичные муниципалы помогли медикам унять семерых «волхвов»» />
Муниципалы сдерживали буйных пациентов
Поэтому на помощь врачам пришли муниципалы, которые сдерживали неадекватов во время обследования и уколов. Также охранники сопровождали нетрезвых пациентов в новые места назначения— нейрохирургического и токсикологического отделений.
Ранее наряд Муниципальной охраны обнаружил повреждение туристических объектов в Киеве. Неизвестные болваны отметили Новый год разбитым стеклом изгороди на пешеходно-велосипедном мосту и свержением информационного стенда.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»