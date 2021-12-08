Столичные медики в декабре получат дополнительные премии
Медики всегда на передовой. Фото: Алексей Самсонов
Такое решение приняли депутаты Киевсовета на внеочередном пленарном заседании.
На сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Киевсовета, 07 декабря, городские депутаты поддержали проект решения «О внесении изменений в дополнение Здоровье киевлян“ на 2020-2022 годы».
Соответствующий проект решения подал в Киевсовет на прошлой неделе мэр города Виталий Кличко.
Проект решения касается выплаты дополнительных премий столичным медикам.
Теперь в декабре врачи получат по 10 тысяч гривен, средний медицинский персонал — по 8 тысяч гривен, младший медперсонал — по 6 тысяч гривен. Сегодня по уровню подготовки больниц и работы медперсонала Киев является и образцом в стране. Это касается как борьбы с COVID-19, так и наращивания темпов вакцинации. В столице уже сделали в общей сложности более 3 млн прививок. Поэтому город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков.
Напомним, в течение всего года медики вторичного и третичного звена получали ежемесячную безвозвратную финансовую помощь из городского бюджета: врачи— 5 тыс. грн, медсестры тысячи грн, младший медицинский персонал — 2 тысячи грн. Нынешняя же доплата будет касаться и медицинских работников первичного звена.
Также сегодня Киевсовет принял изменения к Программе экономического и социального развития города Киева.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»