Столичные дорожники подготовились к значительным осадкам

magictr | 11.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Столичные дорожники подготовились к  ></p> <p>Гидрослужбы очищают наносы из ливнеприемников. Фото: сайт Киевсовета </p> <p>Учитывая прогнозы синоптиков, гидрослужбы «Киевавтодора» начали работу в усиленном режиме.</p> <p> Столичные дорожники продолжают работать в условиях военного положения, в частности, очищают наносы из ливнеприемников, откачивают воду в подземных пешеходных переходах, осуществляют мелкий ремонт инфраструктурных объектов.</p> <p style=«Учитывая прогнозы синоптиков, на этой неделе в столице ожидаются осадки. Гидрослужбы „Киевавтодора“ начали работу в усиленном режиме. Пониженные места постоянно мониторят. В общем, имеем 91 единицу спецтехники и спецсредств для работы гидрослужб», — рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Город напоминает водителям о необходимости быть осторожными на дорогах, ведь в городе много блокпостов и блоков, усложняющих движение.

Специалисты «Киевгаза» также имеют немало работы — они продолжают ремонт на газопроводах, поврежденных обломками ракет. С начала войны российские военные лишили стабильного газоснабжения 2,9 тысяч квартир киевлян.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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