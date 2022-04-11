Столичные дорожники подготовились к значительным осадкам
11.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
«Учитывая прогнозы синоптиков, на этой неделе в столице ожидаются осадки. Гидрослужбы „Киевавтодора“ начали работу в усиленном режиме. Пониженные места постоянно мониторят. В общем, имеем 91 единицу спецтехники и спецсредств для работы гидрослужб», — рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Город напоминает водителям о необходимости быть осторожными на дорогах, ведь в городе много блокпостов и блоков, усложняющих движение.
Специалисты «Киевгаза» также имеют немало работы — они продолжают ремонт на газопроводах, поврежденных обломками ракет. С начала войны российские военные лишили стабильного газоснабжения 2,9 тысяч квартир киевлян.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»