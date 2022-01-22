Столичные дороги и тротуары убирают от снега 169 спецмашин
22.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Столичные дороги и тротуары убирают от снега 169 спецмашин. Фото: КГГА
Дорожники с утра активно очищают дороги, мосты, тротуары и велодорожки от снега.
Также продолжается обработка противогололедными средствами.
< В настоящее время работают 169 единиц спецтехники. Используют соль, песчано-соляную смесь, соляной раствор. Первоначально обрабатывают подъемы и спуски, покрытия из мостовой, мосты и дорогопроводы, тротуары»,— говорится в сообщении УК «Киевавтодор».
В общем для уборки снега и нанесения противогололедных средств предприятие имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники.
Виктория ГРЕБИНЬ, «Вечерний Киев»