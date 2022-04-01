Столичные ЦНАПы работают по будням: какие услуги оказывают
ЦНАПы принимают посетителей, но не по всем вопросам
Центры предоставления административных услуг Киева открыты с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. Однако предоставляют не все услуги.
Спектр услуг остается ограниченным, поскольку из-за введения военного положения в Украине не все субъекты предоставления административных услуг возобновили работу в полном объеме, и доступ к информационным ресурсам также на сегодняшний день ограничен.
Планируется, что возможности для получения административных услуг постепенно будут расширяться. Особенности предоставления услуг в ЦНАПах в условиях военного положения:
- Регистрация рождения и брака происходит только через органы государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС)
Адреса ДРАЦС города Киева можно узнать по ссылке.< /u> Родители могут также на основании паспорта, копии свидетельства о рождении восстановить документы ребенка или свои.
- Регистрация недвижимости прекращена.
- Регистрация юридического лица, физического лица, благотворительного фонда осуществляется независимо от места через Портал Действие.
- Обмен водительского удостоверения осуществляется в Дарницком ЦНАП по адресу: ул. С. Олейника, 21 и в территориальных сервисных центрах города Киева по адресам: ул. Павла Усенко, 8 и ул. Николая Гринченко, 18. Сроки действия закончившихся документов — продолжены.
- естьДокумент — документ, удостоверяющий личность на время действия военного положения, позволяет заказывать услуги. Нужно просто установить приложение «Действие».
- Регистрация места жительства/декларирования, а также снятие — прекращена.
- Есть возможность продлить срок действия паспортов в срок до 5 лет, вклеить фото в паспорт гражданина Украины фотографии при достижении 25- и 45-летнего возраста. В таких случаях нужно обращаться непосредственно к подразделениям миграционной службы по адресам: ул. Б. Хмельницкого, 10 и ул. Теодора Драйзера, 22. Горячая линия ДМС: 0800308877.
- Получить готовые паспортные документы, которые были предоставлены через центры предоставления административных услуг города Киева до введения военного положения, можно в подразделениях миграционной службы по адресам: ул. Б. Хмельницкого, 10 и ул. Теодора Драйзера, 22
- Подать декларацию о производстве хозяйственной деятельности.
- Получить справку о регистрации места жительства.
- Согласование маршрута движения транспортного средства при дорожной перевозке опасных грузов .
- Разрешение на участие в дорожном движении транспортного средства, весовые или габаритные параметры которого превышают нормативные. в органах соцзащиты районных администраций города Киева, адреса по ссылке.
- Остановлены сроки предоставления услуг.
Работает горячая линия центров предоставления административных услуг города Киева: 044 202 60 38; 044 202 60 39.
В то же время в условиях войны у столицы не останавливается процесс вакцинации от COVID-19. В Киеве работают 73 пункта вакцинации.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»