Столичные автобусы и троллейбусы изменят маршрут через ярмарки
Столичные автобусы и троллейбусы изменят маршрут через ярмарки. Фото: Борис Корпусенко
Сегодня, в субботу, 18 декабря будут курсировать другим маршрутом автобусы № 33, 39, 63, 81, 101 и троллейбусы № 34. В воскресенье, 19 декабря изменят маршрут автобусы № 31
. >«Запланированы продовольственные ярмарки на ул. Николая Закревского, ул. Кубанской Украины, ул. Голосеевская, ул. Иорданский и ул. Татарской»,— комментируют в Киевпасстрансе.
С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00), движение маршрутов будет организовано:
< - Автобус № 33 по трассе: ул. Киото - ул. Кубанской Украины – просп. Лесной— ул. Космонавта Волкова к ул. Кубанской Украины - ул. Космонавта Волкова — просп. Лесной— ул. Милютенко - ул. Киото;
— Автобус № 39 в направлении улицы Ракетной по трассе: проспект Голосеевский — проспект Науки — улица Лысогорская — улица Ракетная (поселок Октябрьское), в обратном направлении по действующему маршруту;
— Хутор» до ул. Кубанской Украины;
— автобус № 81 по трассе: ул. Киото — ул. Милютенко — просп. Лесной— ул. Космонавта Волкова к ул. Кубанской Украины — ул. Космонавта Волкова — просп. Лесной— ул. Кубанской Украины — ул. Киото;
— автобус № 101 от ст. м. «Почайная» к просп. Владимира Маяковского по действующей трассе, далее — ул. Теодора Драйзера — ул. Николая Закревского, далее по действующей трассе;
—троллейбус № 34 по трассе: ул. Северная — просп. Героев Сталинграда — ул. Маршала Тимошенко — просп. Героев Сталинграда — просп. Степана Бандеры;
— автобус № 31 от ст. м. «Политехнический институт» к
ул. Багговутовской по действующему маршруту, далее — ул. Отто Шмидта — ул. Татарская — ул. Нагорная, далее по действующему маршруту.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»