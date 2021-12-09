Столичного врача подозревают в смерти малыша

magictr | 09.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Столичного врача подозревают в смерти малыша

Медику грозит до трех лет заключения. Фото из открытых источников

Акушеру-гинекологу одной из частных клиник на Оболони сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что повлекло за собой смерть младенца.

Врачу грозит до пяти лет ограничения до трех лет заключения с лишением права заниматься медицинской практикой в ​​течение трех лет.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2020 года во время ведения родов 32-летней роженицы, акушер-гинеколог осуществил неправильную оценку. мониторинга плода и несвоевременно принял решение о проведении операции кесарева сечения. В результате этого новорожденный ребенок получил необратимые изменения в центральной нервной системе, от которых скончался через 55 дней. -следственная связь между действиями медика и смертью младенца. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется Оболонским управлением полиции при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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