Столичного врача подозревают в смерти малыша
Медику грозит до трех лет заключения. Фото из открытых источников
Акушеру-гинекологу одной из частных клиник на Оболони сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что повлекло за собой смерть младенца.
Врачу грозит до пяти лет ограничения до трех лет заключения с лишением права заниматься медицинской практикой в течение трех лет.
Досудебным расследованием установлено, что в мае 2020 года во время ведения родов 32-летней роженицы, акушер-гинеколог осуществил неправильную оценку. мониторинга плода и несвоевременно принял решение о проведении операции кесарева сечения. В результате этого новорожденный ребенок получил необратимые изменения в центральной нервной системе, от которых скончался через 55 дней. -следственная связь между действиями медика и смертью младенца. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляется Оболонским управлением полиции при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»