Столичного анестезиолога подозревают в смерти пациента

magictr | 17.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Столичного анестезиолога подозревают у пациента ></p> <p>Медику грозит до двух лет заключения. Фото из открытых источников </p> <p>Следователи киевского главка полиции при процессуальном руководстве столичной прокуратуры сообщили о подозрении врачу-анестезиологу, халатность которого повлекла смерть пациента.</p> <p>Согласно материалам следствия, в 2019 году мужчина обратился к клинической больницы, на Лукьяновке, где ему должны были изъять внутрижелудочный баллон, установленный ранее по медицинским показаниям. Перед началом процедуры и применения общей анестезии пациента осмотрели и установили показатели сатурации на уровне 84% при норме 95-100%. «Несмотря на то, что уровень насыщения кислородом в крови человека ниже 90% считается низким, 80% — угрожающим функционированию мозга и сердца, врач-анестезиолог начал проведение анестезиологического обеспечения, хотя как квалифицированный специалист был осведомлен, что при 84% сатурации не разрешено проведение плановых медицинских манипуляций», — рассказали в Киевской городской. </p> <p>Так, вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей, у пациента произошла асфиксия и остановилось сердце, что стало причиной смерти. По выводам экспертизы, между смертью пациента и имеющимися дефектами в предоставлении анестезиологом медицинской помощи существует прямая причинно-следственная связь.</p> <p>За ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей врачу грозит наказание от лишения права заниматься медицинской практикой Аналогичное подозрение недавно выдвинули столичному акушеру-гинекологу, халатность которого, по версии следствия, привела к смерти младенца. </p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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