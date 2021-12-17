Столичного анестезиолога подозревают в смерти пациента magictr | 17.12.2021 | Новости | Комментариев нет Похожие записи «Білоцерківводу» обвиняют в разбазаривании коммунального комплекса Комментариев нет | Июн 27, 2017 В одной из ОТГ Киевской области сгорел сельский совет (ФОТО) Комментариев нет | Ноя 28, 2017 Голову Обуховской РГА Рудяка обвинили в неуважении к ветеранам АТО Комментариев нет | Фев 23, 2018 Мэра Василькова подозревают в хищении государственных средств Комментариев нет | Апр 19, 2019 Об авторе magictr