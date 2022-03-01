Столичное метро работает сегодня в ограниченном режиме

magictr | 01.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Столичное метро работает сегодня в ограниченном режиме

Киевлян призывают выходить из дома только по крайней необходимости

На всех направлениях метро работает только по одному поезду на одном пути.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.

Синяя ветка от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки». Поезд останавливается на всех станциях, кроме «Майдана Незалежности» и «Площади Льва Толстого». и от станции «Выдубичи» до станции «Сырец». Поезд не останавливается на станциях «Золотые ворота», «Дворец спорта» и «Кловская». /p>

Киевлян призывают быть осторожными и выходить из дома только при крайней необходимости.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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