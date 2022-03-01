Столичное метро работает сегодня в ограниченном режиме
01.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Киевлян призывают выходить из дома только по крайней необходимости
На всех направлениях метро работает только по одному поезду на одном пути.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.
Синяя ветка от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки». Поезд останавливается на всех станциях, кроме «Майдана Незалежности» и «Площади Льва Толстого». и от станции «Выдубичи» до станции «Сырец». Поезд не останавливается на станциях «Золотые ворота», «Дворец спорта» и «Кловская». /p>
Киевлян призывают быть осторожными и выходить из дома только при крайней необходимости.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»