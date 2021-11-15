Столичная власть собирается расторгнуть договоры с предпринимателями, которые не платят за аренду земли
Плата за землю — важный источник наполнения бюджета. Фото: Борис Корпусенко
На сегодняшний день в Киеве насчитывается 15 тысяч должников по арендной плате за землю и земельный налог.
Город должен заботиться о наполнении бюджета. Существенным источником дополнительного привлечения средств является арендная плата за пользование земельными участками и земельный налог.
Ведь, в отличие от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), поступления от аренды земли в бюджет столицы попадают полностью, без отчислений в госбюджет.
В этом году от арендной платы и земельного налога в городской бюджет запланировали более 5 миллиардов гривен. Эти средства направляются на выполнение социальных программ и финансирование важных инфраструктурных объектов.
Однако, к сожалению, земельный налог в столице исправно платят не все. На сегодняшний день в городе насчитывается 15 тысяч таких должников. В целом, по состоянию на 01 октября этого года, накопился налоговый долг в размере 1,63 млрд грн. Значительную его часть (607,2 млн грн) составляет долг государственных предприятий, владеющих большими территориями в Киеве.
«Все, кто пользуется землей в Киеве , должны платить за нее. А уклоняющиеся от платы должны понять, что избежать ответственности за это не удастся. Анализ должников и их деятельности на арендованных земельных участках уже начался. С предпринимателями, которые сознательно нарушают условия договоров, а также используют земельные участки не по целевому назначению, возможность дальнейшего сотрудничества будет пересмотрена», — отметил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев.
Депутат добавил, что исключением могут стать только бизнесы, пострадавшие во время пандемии Covid-19.
Читайте также, столичный бюджет получит почти 13 миллионов гривен от проведения экспертной денежной оценки земельных участков, подлежащих продаже.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»