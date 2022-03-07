Столичная пенсионерка восемь лет плетет маскировочную одежду
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Светлана Бондаренко. Фото: Даша Гришина
С началом войны госпожа Светлана еще больше мобилизовала работу и привлекает других помогать военным.
Этот текст мы готовили еще до войны. История о 69-летней жительнице столицы должна была выйти 24 февраля. Однако враг изменил наши планы… Сегодня, когда Украина уже 12 дней мужественно противостоит нападающим, мы рассказываем о тех, кто не только держит фронт, а — тыл. Пенсионерка Светлана Бондаренко восемь лет назад начала плести маскировочную сетку для бойцов на передовой. А с тех пор, как Россия атаковала Украину — маскировочные накидки она отправляет ребятам, которые ныне защищают Киев в столичной терробороне.Будущее Украины для Светланы Бондаренко никогда не было безразличным. В 2014 году она вместе с мужчиной присоединились к организации «Совместное дело», которая на Майдане развернула палатку. Именно туда семья приносила еду, чтобы накормить революционеров. А как только началась война, взялась создавать защитную одежду для военных. Готовые вещи она передает на передовую, а после — берется за новые заказы. И так каждый день. Последние восемь лет.
Большинство военных, о которых госпожа Светлана беспокоится, уже давно добавлены к ней в друзья в фэйсбук и имеют ее личный номер.
Защитники, одетые в созданные ею маскировочные костюмы, присылают волонтерке фото с передовой. Глядя на эти фотографии, даже не с первого раза удается найти на фото военных — настолько правдоподобно они сливаются с природой. И кажется, что пока они в маскировочном костюме — им ничего не угрожает. -plete-maskuvalnij-odjag-3d8322b.jpg» alt=»Столичная пенсионерка восемь лет плетет маскировочную одежду» />
Массировочная сетка, которую сделала госпожа Свитана. Фото из архива волонтера
Военный в маскировочном костюме. Фото из архива волонтерки
ПУТЬ К ВОЛОНТЕРСТВУ
Почти всю жизнь Светлана Бондаренко работала на предприятии энергетики и еще 15 на предприятии связи. А когда в страну пришла война, она была на пенсии и стала волонтером на постоянной основе.
В феврале 2015 года на ее доме повесили объявление с предложением присоединиться к волонтерской организации «Дарничанка» и начать плести маскировочные сетки для наших военных.
«Если бы я не помогла бойцам, Поэтому я сразу решила уйти. Взяла старую одежду, из которой можно было бы сплести маскировочную сетку и стала волонтерить», — вспоминает Светлана.Для плетения маскировочной сетки волонтеры используют большую деревянную опору с шурупами, натягивающими белую рыбацкую сетку. В дальнейшем на ней плетут тоненькие ленты ткани разных темных цветов. Основу для сетки волонтеры отдельно заказывают на харьковской фабрике.
На одну военную накидку необходима неделя кропотливой работы и 30 метров квадратных сетки.
«Одежду нам привозят отовсюду: с фабрик, с передовой передают старые и испорченные вещи, волонтеры приносят, а также — сами киевляне собирают нам», — рассказывает женщина.
Госпожа Светлана за работой. Фото: Даша Гришина. пенсионерка восемь лет плетет маскировочную одежду» />
Наготовленные ленты для плетения маскировочной сетки. Фото: Даша Гришина
Всю привезенную одежду необходимо подготовить: распороть, покрасить, высушить, порезать. Но уже тогда начинать плести.
А красит белые вещи и белье Светлана дома, поскольку в небольшом помещении это невозможно.
«На восемь литров воды беру одну ложку краски и соли. Через пол часа добавляю стакан уксуса, чтобы цвет «взялся». Затем высушиваю и разрезаю на небольшие кусочки, подходящие для плетения защитной накидки», — рассказывает волонтер.
Благодаря этой кропотливой работе за восемь лет войны волонтеры «Дарничанки» создали с полтысячи подобных накидок для наших военных.
Кроме маскировочной сетки, Светлана вместе с коллегой Ольгой Клименко создают «кикимор». Их более пяти видов: собственно костюм «кикиморы», пончо, более короткий пончо, маскировочный шлем и другие. Но перед тем, как начать работу, волонтеры уточняют размеры бойцов и цвета, которые необходимо использовать в спецодежде.
«Цвет в маскировочной одежде — это основа защиты. Зимой — „кикимора“ или пончо бело-серого цвета, летом—от светло до темно-зеленого, в зависимости от зоны пребывания бойца»,— объясняет Светлана.
Боец в «кикимори » от Светланы Бондаренко. Фото из архива волонтера
Военный в маскировочном костюме. Фото из архива волонтерши
Сейчас волонтер занимается «кикиморой» для снайпера, который в ближайшее время поедет на передовую и будет защищать нас в сосновом лесу.
Чтобы создать похожую спецодежду, сначала из сетки сшивают форму. Затем берут мешки из-под бразильского кофе и индийского чая, которые красят в зеленый цвет и распаривают на ниточки. В дальнейшем крючками их привязывают к сетке.
На работу одной «кикиморы» отводится около 10 дней. И за годы войны волонтерши «Дарничанки» сделали таких более 250.
О благодарности и неблагодарности
В знак благодарности бойцы с передовой передают волонтерам флаги, подписывают. Среди надписей: «Кто, как невы», «Спасибо, что вы с нами», «Дарничанка» благодарим вас за поддержку! Все будет Украина!».
Знамя с передовой для «Дарничанки». Фото: Даша Гришина. пенсионерка восемь лет плетет маскировочную одежду» />
Флаги для волонтеров. Фото: Даша Гришина
К тому же в Дарницкой РГА госпожу Светлану наградили знаком народного уважения. Женщина говорит, что с большой гордостью цепляет отличие на праздники или особые даты.
На первый взгляд, кажется, что Светлана живет волонтерством. Ей не безразлично, в чем военные будут защищать нашу землю и чем они будут питаться на обед и ужин.
«Как отправляю вещи, печу свои фирменные рогалики», — говорит она. это женщина неоднократно призывала других присоединяться и хотя время от времени приходить на плетение. Но помогать хотят далеко не все.
«За эти восемь лет я в каждую квартиру своего 5-этажного дома стучала и просила помощи нашим бойцам, хотя бы старой простыней для маскировочной сетки. И каждый раз объясняла, что я окрашу ткань и сплету защитную накидку. Мне очень жаль людей, которые считают, что война их не касается…», — разочарованно говорит госпожа Светлана. Всех, кто приходит помогать плести маскировочную сетку, Светлана называет друзьями. И их у нее много.
Одна из таких — Раиса Шматко, лидер «Всеукраинского движения за свободную Украину» и член совета волонтеров при Дарницкой РГА.
Годами раньше женщина активно участвовала на Майдане во время Революции Достоинства. А с начала военных действий на Востоке страны занимается волонтерством. Именно она поддерживает коммуникацию между волонтерами «Дарничанки» и бойцами с передовой. Она же и устраивает сбор вещей для маскировочных сеток.
Другие друзья госпожи Светланы — это дети, которые болеют церебральным параличом. Волонтеры им передают сетки и ткань, а те охотно плетут жизненно необходимые накидки. — только одна волнуется военными и плетенными маскировочными сетками. Хотя у нее из-за болезни дрожат руки…»,— резюмирует она.
ФЕВРАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ТЕРОБОРОНЫ
С 24 февраля, когда Россия цинично ворвалась в Украину, Светлана вынуждена была временно изменить геолокацию. Сплетенную «кикимору» и маскировочную сетку, которую она успела закончить до войны, забрали ребятам в столичную терроборону. Сейчас она активно плетет маскировочные костюмы для местной теробороны и в соцсетях поддерживает всех активно. создавала защиту.
«Пожалуй, сейчас как никогда нужно еще активнее плести маскировочные сетки. Так что сейчас дома вместе с внучкой продолжаем плести!»,— рассказывает по телефону Светлана.
Светлана Бондаренко. Фото: Даша Гришина
Пока не прервалась мобильная связь, пенсионерка говорит, что сильно поражена воинственным духом украинцев: от Херсона до Сум.
«Признаюсь, что до войны я не верила в свой народ. Но сегодня я неутешительно рада, что ошибалась. Так же рада, что украинский народ массово вышел защищать каждый сантиметр своей земли. Вместе мы — сила!»,— резюмирует Светлана Богдановна.
КАК СОЕДИНИТЬСЯ К ВОЛОНТЕРАМ
В настоящее время присоединиться к волонтерской организации «Дарничанка» может любой желающий. И помощь нужна, как никогда.
Организация расположена на станции метро «Черниговская», на улице Малышко, 25А (помещение библиотеки). Перед тем, как прийти, необходимо сообщить руководителю группы — Александре Магуровой по номеру 0669955932.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»