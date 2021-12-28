Столичная галерея приглашает на Новогодний вернисаж
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На «Новогоднем Вернисаже» свое искусство представили 9 художников и художников: Алина Ворошилова, Анна Гридасова, Ирина Борщаговская, Эллен Орро, Николай Проскурин, Сергей Прос, Ольга Глущук, Елена Белая и Наталья Довгошия.
Тематика работ не ограничивалась только зимними пейзажами или праздничными образами, но и прекрасно дополняется разнообразными портретами, цветочными натюрмортами и абстрактными композициями.
Коллаж Анны Гридасовой. Фото: «Галерея Художник»
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
«Каждый год дарит мне определенные впечатления и эмоции, которые впоследствии воплощаю в своей живописи и в новых кукольных образах», — отметила свои новые работы Алина Ворошилова.
Своеобразным символом выставки стала картина Ирины Борщаговской с изображением тигра, олицетворяющей символ следующего года. Эту тему гармонично дополняет также котик, встречающий посетителей на соседней стене…
Художественная галерея «Мистець» Национального союза художников была открыта для поклонников искусства в 1954 году по адресу: улица Большая Васильковская, 12.
Вход свободный.
По усмотрению на карантинные ограничения галерея «Мистець» просит всех посетителей иметь с собой COVID-сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»