Столичная галерея приглашает на Новогодний вернисаж

magictr | 28.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

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Столичная галерея приглашает на&nb /></p> <p>Зимний пейзаж Наталии Долгошии. Фото: Татьяна Асадчева </p> <p>В Художественной галерее «Митець» проходит коллективная выставка живописи, графики и коллажей современных украинских художников. Выставочный проект является завершающим художественным событием в этом году и продлится до 30 декабря.</p> <p style=На «Новогоднем Вернисаже» свое искусство представили 9 художников и художников: Алина Ворошилова, Анна Гридасова, Ирина Борщаговская, Эллен Орро, Николай Проскурин, Сергей Прос, Ольга Глущук, Елена Белая и Наталья Довгошия.

Тематика работ не ограничивалась только зимними пейзажами или праздничными образами, но и прекрасно дополняется разнообразными портретами, цветочными натюрмортами и абстрактными композициями.

Столичная галерея приглашает на Новогодний вернисаж

Коллаж Анны Гридасовой. Фото: «Галерея Художник»

Столичная галерея приглашает на Новый> Фото: Татьяна Асадчева</p> <p> Свои оригинальные коллажи представила в экспозиции <strong>Анна Гридасова</strong>, где она изображает собственные философские размышления относительно вечных проблем и ценностей человечества. Каждая работа имеет чрезвычайно много символических деталей, которые могут коренным образом менять впечатления от первого восприятия. возможность увидеть ее сказочные работы, которые погружают зрителей в невероятную теплую и радостную атмосферу детства. -nanbspnovorichnij-vernisazh-1ff1183.jpg» alt=»Столичная галерея приглашает на Новогодний вернисаж» /></p> <p>Работы Алины Ворошиловой. Фото: Татьяна Асадчева</p> <p><img class=

Фото: Татьяна Асадчева

Столичная галерея приглашает на Новогодний вернисаж

Фото: Татьяна Асадчева

Столичная галерея приглашает на Новый> Фото: Татьяна Асадчева</p> <p style=«Каждый год дарит мне определенные впечатления и эмоции, которые впоследствии воплощаю в своей живописи и в новых кукольных образах», — отметила свои новые работы Алина Ворошилова.

Своеобразным символом выставки стала картина Ирины Борщаговской с изображением тигра, олицетворяющей символ следующего года. Эту тему гармонично дополняет также котик, встречающий посетителей на соседней стене…

Столичная галерея приглашает на Новогодний вернисаж

Столичная галерея приглашает на Новый> «В этом году, несмотря на периодические карантинные ограничения в связи с пандемией, культурная жизнь галереи „Художник“ была чрезвычайно насыщенной, плодотворной и интересной. Всего в выставочном зале были представлены более 36 различных артпроектов, что является своеобразным рекордом для заведения. Надеемся, что в следующем году также будет много интересных вернисажей, творческих встреч и художественных открытий</i>»,— отметила <strong>директор галереи Карина Кравец</strong>.</p> <p style=Художественная галерея «Мистець» Национального союза художников была открыта для поклонников искусства в 1954 году по адресу: улица Большая Васильковская, 12.

Вход свободный.

По усмотрению на карантинные ограничения галерея «Мистець» просит всех посетителей иметь с собой COVID-сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты.

Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»

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