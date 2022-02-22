Столичная галерея представляет самобытный артпроект о важности свободы
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Художник Анатолий Варваров. Фото: ЦСМ «Белый мир»
В Центре современного искусства «Белый мир» проходит персональная выставка современного художника Анатолия Варварова «Универсальность свободы».
Новый артпроект художника является своеобразным размышлением над существованием свободного человека в мире, исполненном всяческих ограничений и препятствий.
«Свобода сама по себе универсальна. Человек всегда стремился творить, он свободен. Я пользуюсь этим желаниями. Пишу, что хочу, для меня отсутствуют какие-либо ограничительные рамки. Не хочу быть взрослым, я все еще среди невзятых рубежей, спешу им на встрече. Большие прогулки, леса, озера, реки и моря, небо есть и будут. Живу свободен, но не изолирован. Как вижу мир, так его и его воспринимаю», — замечает художник.
Каждый человек задумывается над важностью свободы. Фото: ЦСМ «Белый мир»
Анатолий Варваровуже много лет раскрывает грани окружающего мира через ясную и искреннюю, реалистичную, серьезную и одновременно игривую живопись. В своих картинах художник развивает темы разнообразных жизненных условий: повседневных моментов, безразлично-торжественных ситуаций, мгновений угрозы, одиночества, перехода, триумфа и т.д — и наблюдает, как они меняются.
>Девушка с дыней.Фото: Татьяна Асадчева
text-align:justify;«Главные герои его произведений — бумажные самолеты и лодочки, вокруг которых бурлит бурная жизнь. Каждый герой имеет свой нрав, который легко прочесть, ведь все они сделаны из листов школьных тетрадей. Обильно расписанные диктантами или уравнениями или пустые, как tabula rasa, и даже отношения с автором у них разные, например, челноки позируют спокойнее, чем самолетики, рассказывают кураторы экспозиции с ЦСМ «Белый мир».
Бумажные самолетики, как символ универсальной свободы. Фото: ЦСМ «Белый мир»
Анатолий Викторович Варваров родился 12 февраля 1967 года в городе Кременчуг Полтавской области. Окончил Днепропетровское художественное училищеим. Е. В. Вучетича (1983-1987), Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры (1990-1996). Член Союза художников Украины. Получил категорию художника-реставратора станковой живописи (1999).
Один из участников арткоммуны «Сквот на Олеговской», возникшей в начале 1990-х годов в Киеве. Объединение исповедовало некоммерческий взгляд на искусство и демонстрировало новаторский подход к интерпретации современных процессов в обществе. Художники не ограничивали себя стенами галерей и музеев и стали известны своими социальными акциями, инсталляциями, перформансами, флэшмобами.
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Работы Варварова находятся в UKM Uue Kunsti Muuseum | MONA The Museum of New Art, Национальном художественном музее Украины, Днепровском художественном музее, ЦСМ М17, коллекциях галерей Soviart, AVS ART, RA, Вернисаж; в частных коллекциях в Украине, Великобритании, Австрии, США, Германии, Канаде, Италии, Чили, Китае, Эстонии, Польше, Чехии.
Выставка Анатолия Варварова «Универсальность свободы»
Когда: до 26 февраля, график работы галереи: вторник-суббота: 11:00 — 19:00; воскресенье и понедельник: выходные.
Где: ЦСМ «Белый Мир» ул. Пушкинская, 21а,
Вход свободный
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев »