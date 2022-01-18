Столичная галерея представляет феерические натюрморты-настроения
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Художница Анна Примакова. Фото: Галерея «Мистець»
В Художественной галерее «Мистець» проходит персональная выставка известной киевской художницы Анны Примаковой «Мозаика цветов», посвященная ее юбилею.
Творчеству художницы присуща особая изящная эстетика и пластика, создающая музыкальное звучание ее живописи. Каждая работа добавляет свои нотки в общую атмосферу гармонии.
«Художница рисует натюрморты, которые выходят из-под ее кисти невероятно-красивыми, празднично-феерическими картинами- настроениями… Они напоминают мечтательные сны, в которых действительность окутана полупрозрачной вуалью таинственности»,— отмечает о творчестве Анны Примаковой искусствовед Наталия Сухолит.
Чрезвычайно важное значение в жизни и творчестве художницы играет цветовая палитра. По словам Анны Примаковой, каждый период в жизни соответствует определенной цветовой гамме, с помощью которой она стремится передать соответствующее настроение своей картины. В юности художницу привлекали белые и светлые оттенки, которые впоследствии из-за жизненных событий сменялись яркими и насыщенными цветами…
Выбирая цветовую палитру для той или иной картины, она стремится достичь полной гармонии в сочетании цветов, чтобы ее работы вызывали у зрителей положительные эмоции и ощущения, не создавая диссонанса от восприятия.
«Натюрморт — это состояние моей души», — любит повторять художница.
Каждый пейзаж — это состояние души художницы. Фото: Галерея «Художник»
По словам Анны Примаковой, она стремится найти и уловить такой момент, который стал ее собственным источником вдохновения. Это может быть что угодно, элемент декора из кувшина, цветы в весе или завиток из раковины, главное, чтобы это было созвучно ее настроению в этот момент. Это помогает объединить в единый творческий замысел реальные предметы и элементы фантазии. /strong>что был ее творческим наставником в период обучения в Художественной школе имени Тараса Шевченко. Лев Семенович учил своих учеников не только технике живописи, но приучал замечать красоту в своей обстановке и в повседневной жизни, посещать театральные представления и музеи.
Изящная эстетика натюрмортов художницы привлекает поклонников искусства. Фото: Anna Primakova
Как отметила счастливый автор, она довольно долго и последовательно готовилась к нынешнему юбилейному вернисажу, который пришлось отсрочить на год в связи с пандемией коронавируса. Эти изменения художница оценивает весьма положительно, потому что у нее было больше времени полностью погрузиться в творческий процесс…
«Осмотрев непревзойденную „Мозаику цветов“ Анны Примаковой, могу смело утверждать: ныне художница находится на пике своей творческой формы. И все самое интересное в ней – еще впереди… Об этом говорили все: и искусствоведы, и коллеги – художники, и ценители современного изобразительного Искусства, которые посетили Анну на ее бенефис. Вернисаж „Мозаика цветов“ действительно никого не оставляет равнодушным», — отметил известный журналист иискусствовед Сергей Комиссаров.
< strong>Персональная выставка Анны Примаковой «Мозаика цветов»
Когда: до 20 января (включительно)
Где: Художественная галерея «Мистець» Национального союза художников находится по адресу: улица Большая Васильковская, 12.
Вход свободный.
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По усмотрению на карантинные ограничения Художественная галерея «Мистець» просит всех посетителей иметь с собой COVID-сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»