Столичная галерея представляет экспозицию известного политического деятеля и мецената
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Михаил Поживанов на фоне панорамы Киева. Фото: Татьяна Асадчева
С 2-19 ноября в художественной галерее ABC-art проходит персональная выставка картин основателя галереи Михаила Поживанова под названием «В городе и за городом». Художественный проект является четвертой персональной выставкой известного деятеля, недавно ставшего членом Национального союза художников.
Творческая палитра политика-художника достаточно разноплановой: в экспозиции представлены городские пейзажи, а также натюрморты и абстрактные композиции.
По словам художника, его всегда вдохновляли натворчество города и юности. Незабываемыми остаются Мариуполь, Одесса и Харьков, Ужгород и Львов.
Художник много путешествует, с удовольствием фотографируя живописные виды европейских городов. В каждом из них он стремится зафиксировать неповторимость: архитектуру, историю, садово-парковое пространство или настроения горожан в разное время года или время.
Даже находясь среди природы за пределами города,Михаил Поживановвсегда мысленно возвращается к нему. Так у его подсознания возник образ идеального города, который художник изображал на полотнах в различных сюжетах, экспериментируя с цветовой гаммой и оригинальными композиционными решениями. Любимым мотивом в творчестве панорамный вид нашей столицы с окна, воплощающийся в новых картинах.
«Человек — город — государство. Эта триада формировалась на протяжении истории становления цивилизации, влияя на геополитическую карту мира. Эта же триада повлияла на становление меня как личности, гражданина и государя»,— рассказал политик-художник.
Фрагмент экспозиции Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Он отметил, что общение с разными художниками и посещение их творческих мастерских вдохновили попробовать свои силы в живописи. Сначала политик не относился к своему творчеству серьезно, время от времени извлекал уроки у современных украинских художников, в частности Валерии Москвитиной, Анны Диденко, Олега и Ярослава Ясеневых, Анатолия Фурлета.
Михаил Поживанов также обучался живописи частно в Фердинанда Гетца (Австрия), а также в студии живописи и рисунка «L.Studio» (Украина).
Одобрительные оценки авторитетных художников-наставников помогли Михаилу Поживанову поверить в собственные творческие силы и принять участие в коллективных выставках Национального союза художников Украины и персональных выставках в художественной галерее ABC-art.
Михаил Поживанов родился 12 апреля 1960 года в г. Днепр. 1982 года получил специальность инженера-металлурга в Московском институте стали и сплавов. 1986 года закончил здесь аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. В 1991-1994 годах учился в докторантуре Днепропетровской национальной металлургической академии, защитил докторскую диссертацию по техническим наукам. В апреле 1996 г. приобретает научную степень профессора. 2003 г. получил вторую специальность — юриста, окончив Национальную академию внутренних дел Украины.
Народный депутат Украины II, IV, V и VI созывов; городской голова г. Мариуполь (1994-1998); заместитель киевского городского головы (1999-2005); заместитель министра экономики Украины (2008-2010).
С 1998 года возглавляет созданную им ОО«Фонд муниципальных реформ «Магдебургское право». В 2009 году основал художественную галерею «АВС-art», а также серию художественных альбомов «Имена».
Имеет более 100 научных публикаций, многочисленные авторские свидетельства на изобретения и патенты. Автор многих научно-популярных и общественно-политических книг. Активно поддерживает художественные, книгоиздательские и социальные проекты. -tanbspmecenata-3de635d.jpg» alt=»Столичная галерея представляет экспозицию известного политического деятеля и мецената» />
Афиша выставки. Фото: Татьяна Асадчева
Выставка Михаила Поживанова «В городе и за городом»:
Когда: до 19 ноября; ежедневно с 12:00 до 19:00 ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.
Где: Галерея «АВС-art», улица Глубочицкая, 32-В, 3-й этаж ;
Вход свободен.
Важно! В связи с введением карантинных ограничений в Киеве, посещение музея возможно только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев »