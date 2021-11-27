Столичная галерея представляет экспозицию «Белорусский Майдан»
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Чрезвычайно глубоко чувствуют это сочетание боли и надежды украинцы, ведь наша страна только за последние 16 лет пережила две площади, а освободительное движение и борьба за национальное сознание имеют место в нашей истории на протяжении нескольких веков. Поэтому известные украинские художники и художницы, совместно с их коллегами из Беларуси, которые сейчас живут в Киеве, объединили результаты своих размышлений и переживаний в искусстве, представив общий проект «Белорусский Майдан». >
Имея возможность свободно реализовываться в искусстве, украинские художники своим творчеством стремятся выразить свою солидарность с теми, кто стремится к положительным изменениям в сфере основных прав и свобод человека, и стоит на пути стремления к демократии.
«Нам бы хотелось, чтобы наша работа поддержала белорусов в процессе переосмысления событий прошлого года. Верим, что когда-то мы сможем показать эту выставку в Минске»,— подчеркнул в своей речи один из участников экспозиции Андрей Зелинский.
Участниками выставки «Белорусский Майдан»: Андрей Зелинский, Николай Маценко, Олег Тистол, Надежда Тистол, Александр Янович, Матвей Вайсберг, Ростислав Лужецкий, Елена Клочко, Владислав Шерешевский, Сергей Захаров, Дмитрий Коломойцев, Василий Татарский, Андрей Котлярчук.
Известный художник Владислав Шерешевский и Надежда Тистол. Фото: White World
Украшением экспозиции являются работы известного современного художника Владислава Шерешевского, который представил в своем творчестве разные этапы украинской революции: мальчик с винтовкой, который выражает мужество и готовность к бою, зрелый мужчина в каске с трезубцем, олицетворяющий образ протестующего, а мужчина с факелом огня, который мы победим. Во втором зале выставки привлекает также портрет «Я старался», посвященный украинскому Президенту-беглецу.
Президент-беглец и Путин, читающий Монолог Клавдия. Фото: Татьяна Асадчева
Самой младшей участницей выставки стала Надежда Тистол. Когда ей предложили присоединиться к этому проекту, она воспроизвела образ Короля Клавдия по трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет, Принц Датский». В своей работе-инсталляции, она проводит параллель между героем пьесы, которая мучается угрызениями совести из-за убийства брата и современной политикой президента России, читающего этот монолог.
Александр Янович и Алена Васильева. Фото: White World
Теплые слова прозвучали в адрес всех участников мероприятия от кураторши проекта, основательницы украинского благотворительного фонда «Белорусский Майдан»Алены Васильевой, которая в прошлом году переехала из Минска в Киев.
«Этой выставкой мы стремились показать, что есть та часть Беларуси, которая стремится бороться за европейские ценности и свободу»,— отметила куратор экспозиции.
Экспозиция проводит параллели между протестами в Украине и Беларуси. White World
Выставка «Белорусский Майдан»
Когда: вторник-суббота — 11:00 — 19:00; воскресенье-понедельник — выходные.
Где: ЦСИ «Белый Мир» ул. Пушкинская, 21а,
Вход свободный
По усмотрению на карантинные ограничения ЦСИ «Белый Мир» просит всех посетителей выставки иметь с собой COVID-сертификаты или отрицательные ПЦР -тесты.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»