Столичная галерея представляет экспозицию «Белорусский Майдан»
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Фрагмент экспозиции в галерее White World. Фото: Татьяна Асадчева
До 10 декабря в Центре Современного Искусства «Белый мир» проходит коллективная экспозиция современных художников, посвященная политическим акциям и протестам в Беларуси.
Чрезвычайно глубоко чувствуют это сочетание боли и надежды украинцы, ведь наша страна только за последние 16 лет пережила две площади, а освободительное движение и борьба за национальное сознание имеют место в нашей истории на протяжении нескольких веков. Поэтому известные украинские художники и художницы, совместно с их коллегами из Беларуси, которые сейчас живут в Киеве, объединили результаты своих размышлений и переживаний в искусстве, представив общий проект «Белорусский Майдан». >
Имея возможность свободно реализовываться в искусстве, украинские художники своим творчеством стремятся выразить свою солидарность с теми, кто стремится к положительным изменениям в сфере основных прав и свобод человека, и стоит на пути стремления к демократии.
«Нам бы хотелось, чтобы наша работа поддержала белорусов в процессе переосмысления событий прошлого года. Верим, что когда-то мы сможем показать эту выставку в Минске»,— подчеркнул в своей речи один из участников экспозиции Андрей Зелинский.
Участниками выставки <Белорусский Майдан: Андрей Зелинский, Николай Маценко, Олег Тистол, Надежда Тистол, Александр Янович, Матвей Вайсберг, Ростислав Лужецкий, Елена Клочко, Владислав Шерешевский, Сергей Захаров, Дмитрий Коломойцев, Василий Татарский, Андрей Котлярчук.
Украшением экспозиции являются работы известного современного художника Владислава Шерешевского, который представил в своем творчестве разные этапы украинской революции: мальчик с винтовкой, который выражает мужество и готовность к бою, зрелый мужчина в каске с трезубцем, олицетворяющий образ протестующего, а мужчина с факелом огня, который мы победим. Во втором зале выставки привлекает также портрет «Я старался», посвященный украинскому Президенту-беглецу.
Александр Янович и Алена Васильева. Фото: White World
Теплые слова прозвучали в адрес всех участников мероприятия от кураторши проекта, основательницы украинского благотворительного фонда «Белорусский Майдан»АленыВасильевой, которая в прошлом году переехала из Минска в Киев.
«Этой выставкой мы стремились показать, что есть та часть Беларуси, которая стремится бороться за европейские ценности и свободу», — отметила куратор экспозиции.
Экспозиция проводит параллели между протестами в Украине и Беларуси. White World
Выставка «Белорусский Майдан»
Когда: вторник-суббота — 11:00 — 19:00; воскресенье-понедельник — выходные.
Где: ЦСИ «Белый Мир» ул. Пушкинская, 21а,
Вход свободный
По усмотрению на карантинные ограничения ЦСИ «Белый Мир» просит всех посетителей выставки иметь с собой COVID-сертификаты или отрицательные ПЦР -тесты.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»