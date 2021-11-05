Столичная галерея показывает корриду от Леся Подервянского
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Картина из цикла «Коррида» Леся Подервянского. Фото: Татьяна Асадчева
Dymchuk Gallery представит персональную выставку «Olѐ. Лесь Подервянский» известного украинского художника и писателя. В художественный проект вошли 8 живописных работ из цикла «Коррида».
На создание этих работ, посвященных знаменитому испанскому зрелищу, художника вдохновило давнее путешествие в компании друзей-художников по южному побережью Франции, где Лесь Подервянский впервые вживую увидел корриду. Бой матадоров с быками так поразил его, что Лесь фрагментарно использовал этот опыт в книге «Таинственный амбал», изданной в 2017 году, а уже в этом году, он изображает то, что увидел, в классической форме живописи. >
Художник и Писатель Лесь Подервянский. Фото: VежА
Помимо картин, на выставке представлен новый сборник Леся Подервянского: «Прогулки запрещенными садами Йомасали Хухиса с живописцем и мастером Кунг -Фу», которая является своеобразной антологией живописи автора и собранием афористических текстов о пути самурая, живописи и искусства стратегии.
«Композиционно сюжеты полотен созданы как стихи японской поэзии, где драматургия выстраивается на соотношении человека и естественного окружения, которое условно передано цветом, едва заметными, все решающими деталями: напряженным застывшим движением, взглядом, шпагой. Фигура матадора демонстрирует устойчивость перед глобальным стиранием идентичности»,— отмечают организаторы.
На создание экспозиции художника вдохновило посещение корриды еще в 2011 году. Фото: Татьяна Асадчева
Учредители Dymchuk Gallery уже сотрудничали с Лесем Подервянским и способствовали появлению на сцене спектакля «Павлик Морозов». В 2019 году в выставочном зале галереи была представлена персональная экспозиция Леся Подервянского «Kultur-Natur».
Литературное творчество Леся Подервянского более известно, чем художественное. Он происходит из династии художников и с раннего детства воспитывался в любви к искусству. -vid-lesja-podervjanskogo-5df767f.jpg» alt=»Столичная галерея показывает корриду от Леся Подервянского» />
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
В 1976 г. Подервянский окончил Киевский государственный художественный институт (ныне Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры), живописный факультет, монументальное отделение. С этого времени активно принимает участие в различных выставках.
Работы хранятся в коллекциях многих музеев и галерей, среди которых, Национальный художественный музей Украины, Музей Русского искусства, Музей искусств Воронежа, Glasnost Gallery (Нюрнберг), Domino Gallery (Гетеборг) и частных коллекциях США, Польши, Канаде, Израиле, Украине России.
Фрагмент экспозиции. Фото: Dymchuk Gallery
Он является автором известных пьес «Гамлет, или феномен датского кацапизма», «Василиса Егоровна и мужички», «Павлик Морозов» и многие другие.
Olѐ. Лесь Подервянский
Когда: до 21 ноября, вторник—воскресенье с 11:00 до 19:00
Где: ул. . Ярославская, 21 (станция метро «Контрактовая Площадь)
Вход свободен по наличию Соvid-сертификата.
Татьяна АСАДЧЕВА, « Вечерний Киев»