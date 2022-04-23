Столичная филармония устроит Пасхальный органный концерт

magictr | 23.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Столичная филармония устроит Пасхальный орган /></p> <p>Выступит солистка Национального дома органной и камерной музыки Украины Ирина Харечко. </p> <p>25 апреля в Колонном зале имени Николая Лысенко состоится Пасхальный органный концерт — и это первое выступление в филармонии при участии зрителей с начала войны. С сольным концертом выступит заслуженная артистка Украины, солистка музыки Украины Ирина Харечко (орган).</p> <p><strong>Программа концерта: </strong></p> <p>Георг Муффат (1653-1704). Toccata septima/Токата септима<br />Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). Фантазия «Jesu meine Freude»/«Иисус—моя радость», BWV 713<br />Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). Хорал из кантаты №147 «Jesus bleibet meine Freude»/«Иисус, радость людей, стремящихся к Святой мудрости», BWV 147<br />Иоганн Себастьян Бах. Хоральная прелюдия «Ein feste Burg ist unser Gott»/«Наш Господь — крепкая крепость», BWV 720<br />Иоганн Себастьян Бах. Прелюдия и фуга соль мажор, BWV541<br />Марко Энрико Босси (1861-1925). «Пасторальная сцена»<br />Джованни Моранди (1777-1856). «Rondo de campanelli»/«Рондо колокольчиков»<br />Леся Дичко (род. 1939). Четыре части из «Карпатских фресок»: Lento espressivo, Scherzo, Rondo, Finale Билетная касса филармонии в день концерта будет работать с 15:00 до 17:00 Если будет объявление воздушной тревоги во время проведения концерта, это обозначит перерыв в концерте, а слушатели на это время приглашаются перейти в безопасное помещение. После отмены воздушной тревоги концерт продолжится.</p> <p><strong>Когда:</strong> 25 апреля в 17:00<br /><strong>Где: </strong>Национальная филармония Украины, Владимирский спуск, 2 <br /><strong>Стоимость билетов: </strong>200 грн.</p> <p>Напомним, н<strong>а Пасха украинские телеканалы</strong><strong> покажут благотворительный концерт «Океана Эльзы». </strong><strong>Вчера его записали на станции метро «Золотые ворота».</strong></p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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