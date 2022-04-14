Столичная филармония начинает транслировать концерты онлайн
Музыканты будут выступать вживую. Фото: Наталья Слинкина
Выступления будут проходить в Колонном зале имени Николая Лысенко. В апреле запланированы три концерта — фортепианной и гитарной музыки, а также в исполнении квартета саксофонистов.
С начала войны Национальная филармония Украины не оставляет ценителей музыки. На странице филармонии транслировали записи концертов, а артисты выступали с благотворительными концертами. Недавно их можно было слышать на станциях метро Героев Днепра и Теремки с программой для живущих в укрытии. Также для жителей Оболонского района состоялся концерт на площадке ТРЦ «Dream town 2», а в «Киевской городской клинической больнице №8» на Оболони — для пациентов и врачей. В программу, кроме произведений мировой классики, вошли украинские авторские и народные песни.
В апреле Национальная филармония Украины возвращается с трансляциями концертов вживую из Колонного зала имени Николая Лысенко. Такую практику музыканты уже имели во время карантина. .jpg» alt=»Столичная филармония начинает транслировать концерты онлайн» />
14 апреля первым событием станет онлайн концерт Мария Вихляева. Фортепианный речиталь. Миниатюры. Солистка Национальной филармонии Украины Мария Вихляева представит сольную программу с произведениями Нестора Нижанковского и Николая Лысенко, а также его старших современников — Фридерика Шопена и Ференца Листа. В отличие от Шопена, Лист имел несколько концертов в Киеве. А еще написал на темы украинских песен-романсов «Ой, неходи, Грицю» и «Веют ветры, веют буйные» две пьесы для фортепиано — «Украинскую балладу» и «Жалобу». Последняя из них завершит этот онлайн концерт.
< /p>21 апреля «Libertango. Киевский квартет саксофонистов». В этот вечер будут звучать не только популярные произведения Астора Пьяццоллы. Также можно будет услышать известную музыку Иоганна Себастьяна Баха, Николая Леонтовича, Джорджа Гершвина, Гленна Миллера и не только. Киевский квартет саксофонистов выступит в составе Юрий Василевич (сопрано), Михаил Мимрик (альт), Роман Козионов (тенор), Роман Фотуйма (баритон).
28 апреля «Romantic guitar. Андрей Остапенко». В этот вечер один из ярких представителей гитарной исполнительской школы Украины, заслуженный артист Украины Андрей Остапенко выступит сольно. Он исполнит не только популярные произведения «гитарных» композиторов-классиков Лео Брауера, Эйтора Вилла-Лобоса, Луиджи Леньяни, Франсиско Тарреги, Ролана Дьенса. Будут звучать и композиции, специально переведенные для гитары, в частности, пьеса из фортепианного цикла «Гносиены» французского модерниста Эрика Сати, который слово «гносиены» придумал сам.
Начало всех онлайн концертов вживую в 18:00.
Стоимость доступа к онлайн трансляции вживую: 100грн.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»