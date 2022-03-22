Столичная фармкомпания будет производить препарат для лечения COVID-19
«Дарница» выиграла конкурс и подписала соглашение с организацией МРР. Фото из открытых источников
«Дарница» выиграла конкурс и подписала соглашение с организацией МРР (The Medicines Patent Pool) на получение лицензии по разработке и производству генерической версии орального противоковидного препарата Pfizer.
В настоящее время Дарница является первым единственной в Украине фармацевтической компанией с правом разработки и производства этого генерического препарата для поставок в 95 стран мира, в том числе и в Украине.
Компания будет производить генерирующую Pfizer. Фото из открытых источников
Препарат применяется во избежание ухудшения и перехода заболевания с легкой степени тяжести на среднюю тяжесть, а также во избежание госпитализации.
Компания прошла долгий путь от советского предприятия к современному завода. За последнее десятилетие «Дарница» модернизировала все основные и вспомогательные производства, ввела роботизированный складской комплекс на 10000палето-мест, инвестировала более 200 миллионов евро в производство, внедрила систему автоматизированного планирования производственных операций, получила сертификат».
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»