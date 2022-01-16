Столичная электричка будет три дня пропускать рейсы

magictr | 16.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Столичная электричка будет три дня пропускать рейсы

Столичное кольцевое электричка. Фото из открытых источников

В понедельник, вторник и среду в столице отменили отдельные рейсы городской кольцевой электрички.

В Киевпасстрансе объясняют это техническими причинами. Киевлянам, которые спешат и хотят воспользоваться удобным видом транспорта, следует быть внимательными.

Да, рейсы электрички отменены:

17.01.22(утро): №7307 от ст.Дарница; №7308 от ст.Киев-Волынский; №7315 от ст.Дарница; №7316 от ст.Киев-Волынский

17.01.22(вечер): №7416 от ст.Борщаговская; №7423 от ст.Дарница; №7424 от ст.Борщаговская; №7431 от ст.Дарница

18.01.22 (утро): №7307 от ст.Дарница; №7308 от ст.Киев-Волынский; №7315 от ст.Дарница; №7316 от ст.Киев-Волынский

18.01.22(вечер) №7416 от ст.Борщаговская; №7423 от ст.Дарница; №7424 от ст.Борщаговская; №7431 от ст.Дарница

19.01.22(утро) №7307 от ст.Дарница; №7308 от ст.Киев-Волынский; №7315 от ст.Дарница; №7316 от ст.Киев-Волынский

19.01.22(вечер) №7416 от ст.Борщаговская; №7423 от ст.Дарница; №7424 от ст.Борщаговская; №7431 от ст.Дарница.

Между тем, продолжается строительство метро на Виноградарь. В «Киевметрострое» показали на видео, какие работы продолжаются на строительстве по состоянию на середину января 2022 года. от площадки №214, где будет построена станция метро «Мостицкая», до станции «Сырец».

Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»

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