Столичная экспертка предложила полезную альтернативу обычным конфетам
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Столичная экспертка предложила полезную альтернативу обычным конфетам
Смаколики можно приготовить даже своими руками.
На День Святого Николая родители спешат подарить своему чаду сладкий подарок. Но, к сожалению, за яркой оберткой вкусности часто скрывается большое количество сахара, глютена, трансжиров, красителей и других химических примесей, которые могут навредить ребенку.
Только-но представьте: суточная норма сахара для взрослого человека — до 30 граммов (5 чайных ложек). Тогда, как в стандартном батончике «Сникерс» — 6,5 таких ложек. Кроме того, как показывает практика, дети редко ограничиваются одним батончиком или конфетой.
Таким образом, журналисты «Вечернего Киева» будут искать полезную альтернативу сладостям вместе с экспертом пищевой продукции Еленой Сидоренко.
Елена Сидор style=»text-align:justify;»>По словам собеседницы, если уже и решили детям подарить шоколад, то лучше остановить свой выбор на черном с содержанием какао не менее 70%. Однако не всем детям нравится классический черный шоколад, поэтому можно немного заморочиться и собственноручно его усовершенствовать, добавив орешки, фруктовые чипсы, сухофрукты. Или поищите магазины, которые производят полезный шоколад.
«Отказываться от шоколада вообще — не советую, просто уделите немного больше времени для своего ребенка и позаботьтесь о том, какие сладости и в каком количестве он может съесть. Для того чтобы контролировать это было легче, создайте собственный, яркий бокс, положите в него „полезный“, но маленький шоколад. Также можете купить в магазине маленькие формы для изготовления конфет, и создать свои собственные конфеты»,— комментирует Елена Сидоренко.
Также, как вариант, можно сделать кусочки фруктов (киви, банан, манго, ананас, мандарин и др.) в черном шоколаде. Готовится просто, а выглядит аппетитно.
Растопите шоколад на водяной бане. Обмочите фрукты в шоколаде и посыпьте орехами. Выложите на пищевую пленку и поставьте в холодильник до застывания шоколада, — говорит она.
К сладкому боксу также можно добавить имбирно-медовое печенье, лучше конечно его приготовить собственноручно. Однако если не хватает времени и вы будете покупать его в магазинах, экспертка не советует брать весовое, ведь так вы не узнаете его состав.
«Обращайте внимание, чтобы в составе печенья не было эмульгаторов, заменителей какао, маргарина, пальмового масла, ароматизаторов и других примесей. Кроме этого, в сладости может быть соевый лецитин, сорбат калия, кондитерский жир и многое другое, что может вызвать у ребенка аллергию, проблемы с желудком. Также ребенок может испытывать раздраженность и агрессию»,— добавляет экспертка.
На смену конфетам детям можно приготовить пастилу. Готовится она из яблочного пюре. Несмотря на свою простоту, содержит в себе клетчатку, витамины РР, В2 и калий, кальций, магний, железо, йод и т.д. Благодаря этим компонентам пастила быстро восстанавливает энергию, улучшает обмен веществ и очищает организм от шлаков и токсинов. -zaproponuvala-korisnu-alternativu-zvichajnim-cukerkam-d096af7.jpg» alt=»Столичная экспертка предложила полезную альтернативу обычным конфетам» />
На смену конфетам детям можно приготовить пастилу. Уделила внимание Сидоренко и зефиру, который к слову, тоже содержит пектин, но имейте в виду, что в составе настоящего зефира должны быть только натуральные компоненты. яичный белок, сахар, фруктово-ягодное пюре (преимущественно яблочное) и загуститель (желатин, пектин, агар-агар). Именно это обуславливает витаминно-минеральный состав. 5cfc2dd.png» alt=»Столичная экспертка предложила полезную альтернативу обычным конфетам» />
Употребление зефира снижает уровень холестерина
«Употребление зефира снижает уровень холестерина, работу кишечника, быстро насыщает, выводит тяжелые металлы и токсические вещества»,— подытожила наша собеседница.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали рецепт праздничного имбирно-медового печенья, которым поделился Клопотенко
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Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»