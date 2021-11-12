Столица продолжает оздоравливать детей с Пирогово

magictr | 12.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Столица продолжает оздоровлять детей с Пироговой

Качественный отдых укрепляет иммунитет. Фото: Борис Корпусенко

Городские депутаты снова собираются выделить средства на оздоровление детей, проживающих вблизи полигонов в Пирогово.

В этом году Киевсовет выделил средства из городского бюджета на оздоровление детей, проживающих в Пирогово, возле места размещения полигонов по захоронению твердых бытовых отходов и крупногабаритных и строительных отходов

Такой проект решения поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики. в частности, путем создания благоприятных условий для их оздоровления. Важно обеспечить качественный отдых киевлянам, не достигшим 18 лет. Ведь принятие такого решения будет способствовать укреплению здоровья и активному социальному взаимодействию детей», — подчеркнул депутат Киевсовета Игорь Шпак.

Проект решения предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен на одного ребенка. Финансирование этих расходов будет проводиться в рамках городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам» на 2019-2021 годы.

Помощь на оздоровление собираются выделить детям, проживающим на следующих улицах:

  • Пироговский путь;
  • Лауреатский;
  • Баррикадный;
  • Соловьино;
  • Коренное;
  • Фестивальная;
  • Коммунальная;
  • Цветущая;
  • Фиалкова.

Читайте также, в Киеве создадут десять Центров раннего вмешательства. Такие заведения будут работать в разных районах столицы. Такое решение недавно принял Киевский городской совет.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr