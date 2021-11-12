Столица продолжает оздоравливать детей с Пирогово
Качественный отдых укрепляет иммунитет. Фото: Борис Корпусенко
Городские депутаты снова собираются выделить средства на оздоровление детей, проживающих вблизи полигонов в Пирогово.
В этом году Киевсовет выделил средства из городского бюджета на оздоровление детей, проживающих в Пирогово, возле места размещения полигонов по захоронению твердых бытовых отходов и крупногабаритных и строительных отходов
Такой проект решения поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики. в частности, путем создания благоприятных условий для их оздоровления. Важно обеспечить качественный отдых киевлянам, не достигшим 18 лет. Ведь принятие такого решения будет способствовать укреплению здоровья и активному социальному взаимодействию детей», — подчеркнул депутат Киевсовета Игорь Шпак.
Проект решения предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен на одного ребенка. Финансирование этих расходов будет проводиться в рамках городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам» на 2019-2021 годы.
Помощь на оздоровление собираются выделить детям, проживающим на следующих улицах:
- Пироговский путь;
- Лауреатский;
- Баррикадный;
- Соловьино;
- Коренное;
- Фестивальная;
- Коммунальная;
- Цветущая;
- Фиалкова.
Читайте также, в Киеве создадут десять Центров раннего вмешательства. Такие заведения будут работать в разных районах столицы. Такое решение недавно принял Киевский городской совет.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»