Столица получила Бюджет-2022: подробности бюджетной сессии Киевсовета
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Киевский городской совет. Фото: Борис Корпусенко
На сегодняшнем внеочередном пленарном заседании, 09 декабря, после длительного обсуждения и дискуссий, Киевсовет принял Бюджет-2022 и Программу экономического и социального развития столицы.
У сегодняшнего плана рассмотреть более 300 различных вопросов.
Но важнейшим стал вопрос рассмотрения и принятия бюджета Киева на 2022 год и утверждение проекта Программы экономического и социального развития города на 2021-2023 годы в части 2022 года. >
При вручении наград депутатам. Фото: Борис Корпусенко
МЕР НАГРАЖДЕЛ ДЕПУТАТОВ И ПРИЗВАЛ ПОСТАНОВИТЬ БЮДЖЕТ
Открывая пленарное заседание, столичный мэр Виталий Кличко прежде всего поздравил депутатов . По случаю праздника он вручил Почетные грамоты Киевского городского головы тем депутатам, которые более десяти лет работают в городском совете на благо киевлян. Таких в совете 31 человек.
Затем городской голова призвал депутатов плодотворно поработать на сегодняшнем, очень важном пленарном заседании.
«Мы должны принять основной финансовый документ столицы — сбалансированный и социально направленный. Чтобы Киев развивался и воплощал изменения, поддерживал сферы, требующие особого внимания. И становился привлекательной европейской столицей»,— подчеркнул Виталий Кличко.
Наталья Мельник. Фото: КГГА
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ГОРОД БУДЕТЬ БУДЕТ И РАЗВИВАТЬСЯ
Как всегда, сначала депутаты рассмотрели «Программу экономического и социального развития г. Киева на 202222 года. Депутатскому корпусу ее представила Наталья Мельник, директор Департамента экономики и инвестиций КГГА.
В проекте Программы экономического и социального развития на 2021-2023 годы следующего года на финансирование капитальных расходов предусмотрено более 13,1 млрд гривен. Из них на капитальные вложения — более 5,8 млрд, на капитальный ремонт — почти 7,3 млрд гривен.
В частности, в следующем году продолжится обновление дорожного фонда и развитие городской транспортной сети, включая строительство метро. p>
В отрасли ЖКХ города будет продолжаться реконструкция жилищного и лифтового хозяйства.
А еще в 2022 году город продолжит создание учреждений социальной поддержки и защиты, будет развивать сети учебных заведений, особенно в густонаселенных микрорайонах.
Выполнятся капитальные ремонты и реконструкции школ и детских садов. Продолжится реконструкция учреждений культуры, физической культуры и спорта.
При принятии соответствующей Программы проголосовал 101 депутат Киевсовета.
Владимир Репик. Фото: Борис Корпусенко
БЮДЖЕТ-2022, ПОПРИ КРИЗИСНЫЕ ВЫЗОВЫ, УДАЛОСЬ СБАЛАНСИРОВАТЬ
Проект Бюджета-2022 Депутатам презентовал директор Департамента финансов КМДА. Он сообщил, что бюджет является сбалансированным и социально направленным.
Ведь в следующем году в первую очередь будут ремонтировать школы и детские сады, заведения культуры и стадионы. Приоритет предоставляется тем объектам, которые уже начаты и которые нужно закончить. Также «зеленая дорога» будет проектом — победителям Общественного бюджета.
Продолжится обновление дорожного фонда и развитие городской транспортной сети. В частности, это касается развития метрополитена, сети рельсового транспорта, развития парковочного пространства и велоинфраструктуры. Предусмотрели средства и на реконструкцию жилого фонда и замену лифтов.
В следующем году Киев планирует получить более 69 миллиардов гривен доходов. В том числе субвенции и дотации из Государственного бюджета — почти 9 миллиардов.
Доходы общего фонда бюджета города (без учета трансфертов из Госбюджета) запланированы в сумме почти 56 миллиардов гривен. Это более 2,3 миллиарда больше плановых показателей в этом году.
Доходы специального фонда— свыше 4 миллиардов гривен.
Основные расходы бюджета столицы на 2022-й, как и в предыдущие годы, составляют расходы на социально-культурную сферу. Их совокупная доля в структуре общего фонда будет более 50%.
Решение «О бюджете Киева на 2022 год» сегодня поддержали 108 депутатов.
Киевский городской совет. Фото: Алексей Самсонов
ДЕПУТАТЫ ВНОСИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ И СМЕТЕ
При обсуждении проектов важных финансовых документов поступило немало замечаний и предложений от депутатов всех фракций Киевсовета.
В частности, депутат Киевсовета (Батькивщина) Алла Шлапакподчеркнула внимание коллег на необходимости выделения финансирования на реконструкцию Института повышения квалификации педагогических работников Киевского национального университета имени Бориса Гринченко и Дома учителя. Депутатку также беспокоит строительство спортивного комплекса в специализированной школе №47 имени А.С. Макаренко.
Депутат от ОПЗЖ Владимир Яловой подчеркнул внимание коллег и руководства города на необходимости решения вопросов, связанных с реновацией жилья и мусоропереработкой.
На сессии Киевсовета. Фото: Борис Корпусенко
Елена Овраменко (УДАР) подчеркнула на необходимости выделить средства на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Радужной, 33А в Днепровском районе и на четвертую очередь реконструкции парка возле озера Радуне. Маляревич (УДАР) в частности, напомнил о проекте реконструкции улицы Энтузиастов, финансирование которого также нашло свое место в Бюджете-2022.
В свою очередь Леонид Емец (Европейская солидарность)поблагодарил власти, что она помогает ему выполнять обещания перед избирателями Дарницкого района. В частности, это касается реконструкции Славянской гимназии, на которую уже заложили средства в городском бюджете на следующий год.
Обсуждение проектов решений. Фото: Борис Корпусенко
Вадим Сторожук (Европейская солидарность) отметил необходимость завершения строительства метро на Виноградарь (на строительство этого объекта на следующий год заложили 183 млн грн) и проведение реконструкции проспекта Свободы.
Ксения Семенова (Слуга народа)призвала заложить средства на ремонт труб горячего водоснабжения на бульваре Вацлава Гавела. Поскольку коммуникации уже давно находятся в аварийном состоянии.
Юлия Симунина (ОПЗЖ)отстаивала реконструкцию канализационного коллектора на Харьковском шоссе…