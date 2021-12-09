Столица получила Бюджет-2022: подробности бюджетной сессии Киевсовета

magictr | 09.12.2021 | Новости | Комментариев нет

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Киевский городской совет. Фото: Борис Корпусенко

На сегодняшнем внеочередном пленарном заседании, 09 декабря, после длительного обсуждения и дискуссий, Киевсовет принял Бюджет-2022 и Программу экономического и социального развития столицы.

У сегодняшнего плана рассмотреть более 300 различных вопросов.

Но важнейшим стал вопрос рассмотрения и принятия бюджета Киева на 2022 год и утверждение проекта Программы экономического и социального развития города на 2021-2023 годы в части 2022 года. >Столица получила подробности бюджетной сессии Киевсовета

При вручении наград депутатам. Фото: Борис Корпусенко

МЕР НАГРАЖДЕЛ ДЕПУТАТОВ И ПРИЗВАЛ ПОСТАНОВИТЬ БЮДЖЕТ

Открывая пленарное заседание, столичный мэр Виталий Кличко прежде всего поздравил депутатов . По случаю праздника он вручил Почетные грамоты Киевского городского головы тем депутатам, которые более десяти лет работают в городском совете на благо киевлян. Таких в совете 31 человек.

Затем городской голова призвал депутатов плодотворно поработать на сегодняшнем, очень важном пленарном заседании.

«Мы должны принять основной финансовый документ столицы — сбалансированный и социально направленный. Чтобы Киев развивался и воплощал изменения, поддерживал сферы, требующие особого внимания. И становился привлекательной европейской столицей»,— подчеркнул Виталий Кличко.

Столица подробности бюджетной сессии Киевсовета

Наталья Мельник. Фото: КГГА

СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ГОРОД БУДЕТЬ БУДЕТ И РАЗВИВАТЬСЯ

Как всегда, сначала депутаты рассмотрели «Программу экономического и социального развития г. Киева на 202222 года. Депутатскому корпусу ее представила Наталья Мельник, директор Департамента экономики и инвестиций КГГА.

В проекте Программы экономического и социального развития на 2021-2023 годы следующего года на финансирование капитальных расходов предусмотрено более 13,1 млрд гривен. Из них на капитальные вложения — более 5,8 млрд, на капитальный ремонт — почти 7,3 млрд гривен.

В частности, в следующем году продолжится обновление дорожного фонда и развитие городской транспортной сети, включая строительство метро. p>

В отрасли ЖКХ города будет продолжаться реконструкция жилищного и лифтового хозяйства.

А еще в 2022 году город продолжит создание учреждений социальной поддержки и защиты, будет развивать сети учебных заведений, особенно в густонаселенных микрорайонах.

Выполнятся капитальные ремонты и реконструкции школ и детских садов. Продолжится реконструкция учреждений культуры, физической культуры и спорта.

При принятии соответствующей Программы проголосовал 101 депутат Киевсовета.

Столица подробности бюджетной сессии Киевсовета

Владимир Репик. Фото: Борис Корпусенко

БЮДЖЕТ-2022, ПОПРИ КРИЗИСНЫЕ ВЫЗОВЫ, УДАЛОСЬ СБАЛАНСИРОВАТЬ

Проект Бюджета-2022 Депутатам презентовал директор Департамента финансов КМДА. Он сообщил, что бюджет является сбалансированным и социально направленным.

Ведь в следующем году в первую очередь будут ремонтировать школы и детские сады, заведения культуры и стадионы. Приоритет предоставляется тем объектам, которые уже начаты и которые нужно закончить. Также «зеленая дорога» будет проектом — победителям Общественного бюджета.

Продолжится обновление дорожного фонда и развитие городской транспортной сети. В частности, это касается развития метрополитена, сети рельсового транспорта, развития парковочного пространства и велоинфраструктуры. Предусмотрели средства и на реконструкцию жилого фонда и замену лифтов.

В следующем году Киев планирует получить более 69 миллиардов гривен доходов. В том числе субвенции и дотации из Государственного бюджета — почти 9 миллиардов.

Доходы общего фонда бюджета города (без учета трансфертов из Госбюджета) запланированы в сумме почти 56 миллиардов гривен. Это более 2,3 миллиарда больше плановых показателей в этом году.
Доходы специального фонда— свыше 4 миллиардов гривен.

Основные расходы бюджета столицы на 2022-й, как и в предыдущие годы, составляют расходы на социально-культурную сферу. Их совокупная доля в структуре общего фонда будет более 50%.

Решение «О бюджете Киева на 2022 год» сегодня поддержали 108 депутатов.

Столица получила Бюджет-2022: подробности бюджетнойКиевский городской совет. Фото: Алексей Самсонов

ДЕПУТАТЫ ВНОСИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ И СМЕТЕ

При обсуждении проектов важных финансовых документов поступило немало замечаний и предложений от депутатов всех фракций Киевсовета.

В частности, депутат Киевсовета (Батькивщина) Алла Шлапакподчеркнула внимание коллег на необходимости выделения финансирования на реконструкцию Института повышения квалификации педагогических работников Киевского национального университета имени Бориса Гринченко и Дома учителя. Депутатку также беспокоит строительство спортивного комплекса в специализированной школе №47 имени А.С. Макаренко.

Депутат от ОПЗЖ Владимир Яловой подчеркнул внимание коллег и руководства города на необходимости решения вопросов, связанных с реновацией жилья и мусоропереработкой.

Столица подробности бюджетной сессии Киевсовета

На сессии Киевсовета. Фото: Борис Корпусенко

Елена Овраменко (УДАР) подчеркнула на необходимости выделить средства на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Радужной, 33А в Днепровском районе и на четвертую очередь реконструкции парка возле озера Радуне. Маляревич (УДАР) в частности, напомнил о проекте реконструкции улицы Энтузиастов, финансирование которого также нашло свое место в Бюджете-2022.

В свою очередь Леонид Емец (Европейская солидарность)поблагодарил власти, что она помогает ему выполнять обещания перед избирателями Дарницкого района. В частности, это касается реконструкции Славянской гимназии, на которую уже заложили средства в городском бюджете на следующий год.

Столица получила Бюджет-2022: подробности бюджетной сессии Киевсовета

Обсуждение проектов решений. Фото: Борис Корпусенко

Вадим Сторожук (Европейская солидарность) отметил необходимость завершения строительства метро на Виноградарь (на строительство этого объекта на следующий год заложили 183 млн грн) и проведение реконструкции проспекта Свободы.

от Голоса Григорий Маленко подчеркнул важность строительства современного парка «Осокорки», который запланировали построить в Дарницком районе столицы.

Ксения Семенова (Слуга народа)призвала заложить средства на ремонт труб горячего водоснабжения на бульваре Вацлава Гавела. Поскольку коммуникации уже давно находятся в аварийном состоянии.

Юлия Симунина (ОПЗЖ)отстаивала реконструкцию канализационного коллектора на Харьковском шоссе…

Столица получила Бюджет-2022: подробности </p> <p>В ходе пленарного заседания. Фото: Борис Корпусенко</p> <p>Словом, каждая фракция направила сотни поправок в бюджет, в общем-то — на миллиарды гривен.</p> <p>Конечно, всем депутатам хотелось, чтобы именно их поправка была учтена, однако, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию и возможности бюджета, конечно, это невозможно. Однако все социально важные направления были учтены и нашли свое отражение в «Программе экономического и социального развития г. Киева на 2021-2023 годы» в части 2 на 2 год.</p> <p><strong>Инна БИРЮКОВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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