Столбняк: чем опасен и как от него защититься?
Из 10 инфицированных, по статистике, каждый третий-четвертый умирает.
Фото loda.gov.ua A A+ A++
С давних пор эта болезнь ассоциировалась с войной, разрухой. Риск заразиться столбняком, отмечают специалисты, самый большой там, где есть проблемы с оказанием экстренной медицинской помощи. Сейчас он высок везде, где идут военные действия. А начало лета, когда хорошо прогревается верхний слой почвы, в котором довольно часто есть бактерии Clostridium tetani, которые вызывают столбняк, только добавляет тревоги. эпидемиологиню.
— Причиной этого недуга является анаэробный микроб, который в почве, даже без доступа воздуха, образует споры, которые могут проникнуть в организм человека через открытые раны, — – рассказывает Ольга Чудинова. — К изобретению соответствующей вакцины столбняк массово поражал воинов, раненых на поле битвы, а также рожениц и младенцев. Да и сейчас, если роды происходят в антисанитарных условиях, риск заражения столбняком очень высок.
— Что происходит, когда бактерии проникают в организм человека?
— Они активизируются и начинают выделять экзотоксин, один из сильнейших бактериальных ядов. По 4 — 14 дней развиваются первые симптомы недуга — головная боль, усталость, раздражительность, потливость, а характерные признаки — подергивание мышц, собственно, в участке раны. Дальше возникает напряжение мышц шеи, спины, живота, повышается температура тела. По тяжести течения различают легкую, средней тяжести, тяжелую и очень тяжелую форму столбняка. Последняя, к сожалению, чаще всего является приговором для больного: если экзотоксин поразил нервную систему, может дойти до паралича органов дыхания и сердца, а затем до смерти.
При молниеносной форме столбняка симптомы нарастают очень стремительно, начинаются судороги всех мышц. В общей сложности смертность при столбняке составляет 15 — 30 процентов.
— Есть ли специфические лекарства против этой болезни?
— К сожалению, препаратов, эффективных при развитой форме столбняка, нет, возможно только симптоматическое лечение.
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В детстве большинство из нас вакцинируют против столбняка. Как долго прививка защищает от недуга?
— 10 лет. Это период, в течение которого иммунная защита действует у взрослых. Детям прививки нужно делать чаще. В 60-х годах прошлого века в Украине удалось снизить заболеваемость столбняком почти в 10 раз благодаря активной иммунизации населения. Однако в последнее время — даже еще до войны — заболеваемость столбняком в Украине возросла. И обусловлено это именно нарушением календаря иммунизации, что привело к низкому уровню противостолбнячного иммунитета. Причем 85 процентов больных составляют пожилые люди, преимущественно — за 60 лет. Советовала бы им подумать о ревакцинации.
— Если раненному вовремя оказать грамотную первую медицинскую помощь, риск развития столбняка становится. меньше?
— Да, это очень важно. Если пациент получил травму, которую классифицируют как загрязненную, ее нужно тщательно промыть антисептиком или, если его нет под рукой, чистой водой (например, кипяченой). Это уменьшит количество попавших в рану бактерий, а следовательно, снизит риск развития тяжелой формы недуга. Далее, причем как можно скорее, — к травматологу, он также обработает рану и в случае необходимости зашьет.
Если же у раненого после прививки прошло более пяти лет, рекомендуют ввести дополнительную дозу вакцины — так называемый противостолбнячный анатоксин. А если человек получил травмы через 10 лет после последней прививки, то ему вводят не только вакцину, но и противостолбнячный иммуноглобулин, противостолбнячную сыворотку.
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