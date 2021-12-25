Статистика коронавируса: в Киеве «лидируют» женщины
Статистика коронавируса на 25 декабря. Коллаж: КГГА
Прошедшие сутки в столице COVID-19 заболели женщины значительно больше, чем мужчин.
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 908 больных коронавирусом. 14 людей умерли.
Заболели прошедшие сутки: 493 женщины, в возрасте от 18 до 98 лет и 369 мужчин, возрастом от 19 до 90 лет. А также — 24 девочки, от 2 до 17 лет и 22 мальчики, от 8 месяцев до 17 лет. Среди умерших: 7 женщин — от 45 до 81 90 лет. К больницам столицы госпитализировали 55 больных коронавирусом и 76 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 888 человек. В целом коронавирус одолели 307187 жителей столицы.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Днепровском районе — 180, в Соломенском — 114, в Деснянском и Святошинском районах. за период пандемии в Киеве зафиксировано 8098 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день— 327399.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»