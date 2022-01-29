Статистика коронавируса: больше всего больных Троещиной
В Киеве обнаружили за прошедшие сутки 2418 больных коронавирусом. 7 людей умерли.
Всего, за период пандемии, в Киеве — 8481 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на 29 января — 363546. Заболели прошедшие сутки: 1265 женщин в возрасте от 18 до 98 лет и 735 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет. А также — 197 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 221 мальчик от 3 месяцев до 17 лет. Среди умерших: 3 женщины, от 70 до 88 года.
К больницам столицы госпитализировали 83 больных коронавирусом и 110 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 2029 людей. В целом коронавирус преодолели 335319 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе— 424, в Дарницком — 371 и Шевченковском районе — 268<<> /strong>, «Вечерний Киев»