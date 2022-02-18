Стартовал прием заявок на участие в VI Международном кинофестивале «Свет», который состоится в столице
При проведении фестиваля в прошлые годы. Фото организаторов
Открыт прием заявок на участие в VI Кинофестивале «Свет», который в этом году пройдет 9 -12 июня в историческом центре столицы, на Певческом поле.
Кинофестиваль «Свет» был основан как платформа для популяризации в Украине и за ее пределами светлых, вдохновляющих фильмов. Он объединяет талантливых творческих людей, которые создают интересный и качественный кинопродукт на темы, касающиеся каждого — взаимоотношения в семье и обществе, моральные качества человека.
Участники кинофестиваля — студии, телеканалы, независимые создатели не только из Украины, но и из США, Италии, Испании, Аргентины, Швейцарии, Германии, Израиля, Норвегии, Румынии и других стран.
Основной целью фестиваля организаторы видят развитие украинского кинематографа, улучшение духовного и , предоставление возможности каждому в Украине смотреть хорошие и вдохновляющие фильмы.
Афиша мероприятия
Кинофестиваль дал старт проекту «Светлое кино путешествует по стране». Благодаря нему фильмы-участники в течение года демонстрируются на разных площадках Украины. В 2017 году кинофестиваль «Свет» занял первое место в отборе успешных практик реализации общественных инициатив и был награжден почетной грамотой Киевского городского головы. В 2021 году он вошел в «ТОП-100» лучших городских проектов.
Для того, чтобы подать заявку на участие в кинофестивале, необходимо заполнить анкету на официальном сайте: www.kinofest-svet.com.ua.
Также с 12 по 16 мая в Киеве состоится Международный вокально-хоровой конкурс-фестиваль «Victoria».
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»
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